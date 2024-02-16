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Жизнь Боба Марли и украинская комедия о ЛГБТ — кинопремьеры недели

16 февраля 2024 06:44
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Стас Кожушко
Редактор
Жизнь Боба Марли и украинская комедия о ЛГБТ — кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Боб Марли: One Love". Фото: iMDB
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, две французские ленты и новинка о супергероях вселенной Marvel.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Боб Марли: One Love

В марте 2021 года было объявлено, что Paramount Pictures разрабатывает биографическую драму, основанную на жизни певца и автора песен Боба Марли. Рейнальдо Маркус Грин был нанят режиссером, а Зак Бэйлин, Фрэнк Флауэрс и Теренс Винтер написали сценарий. А вот поиски исполнителя главной роли затянулись надолго.

Лишь в феврале 2022-го британский актер Кингсли Бен-Адир был избран на роль Боба Марли. Он обошел кандидатов из многих стран мира. В августе актриса из Соединенного Королевства Лашана Линч присоединилась к актерскому составу, чтобы сыграть жену легендарного музыканта Риту Марли. Байопик покажет жизненный путь Марли до его смерти в 1981 году.

Уроки толерантности

В основу комедии легла пьеса "Гей-парад" Игоря Белица. Лента стала одним из победителей 17-го питчинга Госкино и получила частичное государственное финансирование. Режиссером фильма выступил Аркадий Непиталюк.

По сюжету семья школьной учительницы становится участниками государственной программы по евроинтеграции "Уроки толерантности", которая может спасти ее семью от распада и кредитов. По условиям, у них на время должно поселиться ЛГБТ-представитель и активист. Семья вынуждена бороться с собственной гомофобией и неприятием иначе.

Мадам Паутина

Американский супергеройский фильм, основанный на одноименном персонаже Marvel Comics. Это уже пятая лента медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony". Режиссером выступила Эс Джей Кларксон, сценаристами Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Главные роли сыграли Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О'Коннор, Изабелла Монер, Эмма Робертс и другие звезды.

По сюжету парамедик из Нью-Йорка Кэсси Уэб ежедневно спасает человеческие жизни. Однажды Кэсси самой удалось чудом выжить и с тех пор ее преследуют странные видения. Очень скоро она поняла, что получила возможность видеть будущее.

Лучший нянь

По сюжету французской комедии Виктор зарабатывает тем, что показывает фокусы. Вместе с коллегами он часто ездит на гастроли. Такой образ жизни не самый удобный в случае, когда ты только что стал отцом. Ситуация Виктора критическая. Он потерял возлюбленную, так что воспитание маленькой дочери целиком на его плечах.

Неожиданно на помощь приходит его отчим Жак (Жерар Жюньо), считающий себя дедушкой крохи. Строптивый и неуступчивый Жак на любой вопрос знает ответ и никогда не сдается. Виктор не в восторге от такого сотрудничества в деле воспитания дочери. Но другого выхода у него нет, потому что ни один кандидат на роль няни не выдерживает никакого сравнения с заботливым и неторопливым дедушкой.

Вкус страсти

Это французский исторический романтический драматический фильм режиссера и сценариста Чана Ань Гунга из Жульет Бинош и Бенуа Мажимелем в главных ролях. События фильма происходят в 1885 году. Бесподобная кухарка Евгения последние 20 лет работала на известного гурмана Додина. Со временем гастрономическая практика и взаимное увлечение превратились в романтические отношения.

Особая связь кухарки и гурмана рождает изысканные блюда, поражающие даже самых известных шеф-поваров мира. Несмотря на свою любовь, Евгения любит свободу и не планирует выходить замуж за Додина. Чтобы изменить ее мнение, он решает сделать то, что никогда раньше не делал — готовить для нее.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Майк Тайсон и румынская модель Мадалина Генеа вместе сыграют в фильме "Человек-кролик".

кино
ЛГБТ
Marvel
Голливуд
кинотеатры

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