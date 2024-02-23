Номинант на премию Оскар и президентские выборы во Франции — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Драка президентов. Второй тур". Фото: IMDb

На этой неделе в украинском кинопрокате вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, номинант на премию "Оскар" и несколько французских комедий на кардинально разные тематики.

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Зона интереса

Биографическая драма является экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса. Снимали совместно создатели из США, Великобритании и Польши. События фильма происходят в 1943 году. Заботливый отец и добросовестный работник Рудольф живет в удобном доме в нескольких шагах от места работы. Его жена Хедвиг все время, свободная от ухода за пятью детьми, посвящает небольшому саду.

Семейная идиллия выглядит вполне приятно, пока не понимаешь, что Рудольф — комендант концлагеря Аушвиц. Обсуждение новых, более мощных крематориев для них с женой обыденное дело. Основные съемки проходили в Аушвике 55 дней летом 2021 года. Лента номинирована на "Оскар" в нескольких номинациях, в том числе и в главной категории.

Драка президентов. Второй тур

По сюжету французской комедии Натали Пове была известной и уважаемой политической журналисткой. Впав в немилость, она стала обозревателем футбола. Приближается второй тур президентских выборов. Лидер гонки — таинственный Пьер-Анри Мерсье. Он потомок состоятельного и древнего рода, вместе с тем, в политике большого опыта не имеет.

Но мадам Пове точно знает, что он не так прост, как кажется. Задача журналистки — донести это до избирателей. Времени остается мало, да и средств у женщины немного. Однако есть опыт и большая жажда раскрыть тайну.

Проклятие Бегхед

По сюжету британского ужастика Айрис живет в Лондоне и не имеет никаких новостей от своего отца. И вот получила известие о его смерти. Единственное наследие, которое он оставил — старое сооружение в Берлине. Здесь есть паб, жилые комнаты и огромный подвал. Осмотреть сооружение Айрис едет вместе со своей подругой Кэти.

Вопреки пожеланию усопшего сразу же продать старый дом, девушка решает некоторое время пожить в нем. Оказывается, это место скрывает в себе тайны, коренным образом изменяющие жизнь каждого, кто решается больше о них узнать. При жизни отец записал видео, в котором подробно рассказывает о подвале и живущем там существе.

Кот & Пес: Кормящие приключения

Французскую комедию сняла Рэм Кэриси. Героиня Моника — обладательница уникальной киски, которая имеет армию поклонников. Несмотря на звездный статус, авиакомпания не пустила кошку на самолет, а отправила в багажное отделение. Такая же судьба ждет и собачку, которая до недавнего времени жила на улице. Он случайно оказался с поличным.

Джек похитил рубин и успешно скрылся от преследования полицейского. К сожалению, драгоценный камень выпал из Джека кармана, а любознательный щенок камешек проглотил. Теперь Джек не сводит с малых глаз и прячется от правосудия вместе с ним. Кошка и песик должны вместе лететь на самолете, однако они вместе убегают еще до того, как их загрузили на борт. Тем временем Моника и Джек должны совместить усилия, чтобы найти своих животных.

Мой двойник — робот

В 2032 году технологии развились настолько мощно, что реалистичные, похожие на людей работы, могут выполнять любую работу. Богатый Чарльз держит при себе послушного робота, точь-в-точь такого же как он сам. Чтобы не тратить время на ухаживание за девушками, Чарльз отправляет на свидание своего клона.

Убийца демонов. К учебе Хашира

Японское аниме является третьим полнометражным мультфильмом о персонажах. Манга из Танджиро в главной роли впервые была опубликована в 2016 году. Впоследствии на экраны вышел аниме-сериал.

По сюжету после смерти отца Танджиро стал единственным кормильцем для матери и младших братьев и сестер. Однако это не самое страшное испытание в его жизни. Однажды, вернувшись домой, он увидел, что всю его семью убили демоны. Выжила только сестричка Недзуко, но она почти превратилась в демона. Парень, несмотря ни на что, хочет отомстить за смерть родных.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что французский режиссер Люк Бессон планирует экранизировать роман о графе Дракуле.