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Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу

17 лютого 2024 20:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу
Французький режисер Люк Бессон. Фото: Instagram/luc_besson_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Французький режисер Люк Бессон планує екранізувати роман "Дракула" ірландського письменника Брема Стокера. Також стали відомі імена деяких знаменитостей, яких вже долучили до проєкту.

Про це повідомляє видання Deadline.

Нова екранізація роману про графа Дракулу

За словами творців, нова стрічка покаже власний погляд 64-річного культового режисера на класичний роман. У фільмі покажуть історію походження персонажа та приділять більше уваги стосункам Дракули з дружиною, через смерть якої він вирішив стати вампіром.

Роль Дракули зіграє 34-річний американський актор, музикант Калеб Ландрі Джонс. Він брав участь в зйомках таких фільмів як, зокрема, "Нітран" та "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі". Також він з'явився в останній стрічці Люка Бессона, драматичному трилері "Догмен".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До проєкту залучили й дворазового лауреата премії "Оскар", 67-річного австрійського актора Крістофа Вальца. Творці майбутнього фільму поки не розсекречують, яка роль йому дісталась. Зйомки планується розпочати цього року. Бюджет стрічки точно не називають, але йдеться про десятки мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що у компанії Marvel презентували перший трейлер майбутнього фільму "Дедпул та Росомаха".

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