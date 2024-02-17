Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу

Французький режисер Люк Бессон. Фото: Instagram/luc_besson_official

Французький режисер Люк Бессон планує екранізувати роман "Дракула" ірландського письменника Брема Стокера. Також стали відомі імена деяких знаменитостей, яких вже долучили до проєкту.

Про це повідомляє видання Deadline.

Нова екранізація роману про графа Дракулу

За словами творців, нова стрічка покаже власний погляд 64-річного культового режисера на класичний роман. У фільмі покажуть історію походження персонажа та приділять більше уваги стосункам Дракули з дружиною, через смерть якої він вирішив стати вампіром.

Роль Дракули зіграє 34-річний американський актор, музикант Калеб Ландрі Джонс. Він брав участь в зйомках таких фільмів як, зокрема, "Нітран" та "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі". Також він з'явився в останній стрічці Люка Бессона, драматичному трилері "Догмен".

До проєкту залучили й дворазового лауреата премії "Оскар", 67-річного австрійського актора Крістофа Вальца. Творці майбутнього фільму поки не розсекречують, яка роль йому дісталась. Зйомки планується розпочати цього року. Бюджет стрічки точно не називають, але йдеться про десятки мільйонів євро.

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