Люк Бессон планирует экранизировать роман о графе Дракуле

Французский режиссер Люк Бессон. Фото: Instagram/luc_besson_official

Французский режиссер Люк Бессон планирует экранизировать роман "Дракула" ирландского писателя Брема Стокера. Также стали известны имена некоторых знаменитостей, которые уже приобщены к проекту.

Об этом сообщает издание Deadline.

Новая экранизация романа о графе Дракуле

По словам создателей, новая картина покажет собственный взгляд 64-летнего культового режиссера на классический роман. В фильме покажут историю происхождения персонажа и уделят больше внимания отношениям Дракулы с женой, из-за смерти которой он решил стать вампиром.

Роль Дракулы сыграет 34-летний американский актер, музыкант Калеб Ландри Джонс. Он принимал участие в съемках таких фильмов как, в частности, "Нитран" и "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури". Также он появился в последней ленте Люка Бессона, драматическом триллере "Догмен".

В проект привлекли и двукратного лауреата премии "Оскар", 67-летнего австрийского актера Кристофа Вальца. Создатели будущего фильма пока не рассекречивают, какая роль ему досталась. Съемки планируется начать в этом году. Бюджет ленты точно не называют, но речь идет о десятках миллионов евро.

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