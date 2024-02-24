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Кинобосы назвали ориентировочную дату релиза сериала о Гарри Поттере

24 февраля 2024 07:12
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Стас Кожушко
Редактор
Кинобосы назвали ориентировочную дату релиза сериала о Гарри Поттере
Герои фильмов о Гарри Поттере. Фото: Flipkart
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом году американские компании Warner Bros. и HBO заявили о планах снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Теперь стала известна ориентировочная дата релиза.

Об этом сообщает издание IGN.

Релиз сериала о Гарри Поттере

Стриминговый сервис HBO Max ориентировочно планирует выпустить сериал о волшебнике Гарри Поттере в 2026 году. Об этом говорится в заявлении президента Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава

"Последний фильм о Гарри Поттере был снят более 10 лет назад. Нам не терпится поделиться с поклонниками по всему миру новыми историями. Сериал появится на экранах через два года", — сказал он.

Писательница Джоан Роулинг стала исполнительным продюсером предстоящего сериала. Компанию ей составили Рут Кенли-Леттс и Нил Блэр. Последний работал над адаптацией фильмов "Фантастические звери и места их обитания". Создатели предстоящего шоу планируют снять на каждую книгу отдельный сезон. Так что поклонников вселенной Гарри Поттера ждет как минимум семь сезонов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон показала, как быстро сделать пять ее любимых коктейлей.

канал HBO
сериал
Голливуд
Гарри Поттер

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