Кинобосы назвали ориентировочную дату релиза сериала о Гарри Поттере

Герои фильмов о Гарри Поттере. Фото: Flipkart

В прошлом году американские компании Warner Bros. и HBO заявили о планах снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Теперь стала известна ориентировочная дата релиза.

Об этом сообщает издание IGN.

Релиз сериала о Гарри Поттере

Стриминговый сервис HBO Max ориентировочно планирует выпустить сериал о волшебнике Гарри Поттере в 2026 году. Об этом говорится в заявлении президента Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава

"Последний фильм о Гарри Поттере был снят более 10 лет назад. Нам не терпится поделиться с поклонниками по всему миру новыми историями. Сериал появится на экранах через два года", — сказал он.

Писательница Джоан Роулинг стала исполнительным продюсером предстоящего сериала. Компанию ей составили Рут Кенли-Леттс и Нил Блэр. Последний работал над адаптацией фильмов "Фантастические звери и места их обитания". Создатели предстоящего шоу планируют снять на каждую книгу отдельный сезон. Так что поклонников вселенной Гарри Поттера ждет как минимум семь сезонов.

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