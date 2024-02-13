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Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші

13 лютого 2024 10:12
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші
Композитор Констянтин Меладзе. Фото: росЗМІ
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Композитор Констянтин Меладзе підвищив суму на свою віллу у Криму, яку намагається продати вже рік. Проте, вочевидь, з цим не поспішає. 

Про це пишуть росЗМІ

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Констянтин Меладзе у 2010 році придбав роскішну віллу неподалік від Ялти, у Гурзуфі. 

 

Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 1
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості
Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 2
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості

Будинок загальною площею 703 квадратних метрів має п’ять спалень, шість санвузлів, вітальню, пральну кімнату та хамам. Окрім того, на території є окремий будиночок для персоналу, зону для барбекю, спортзал, басейн, дитячий майданчик і штучний ставок. Кажуть, сам Костянтин Меладзе майже не проживав у маєтку.

 

Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 3
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості
Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 4
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості
Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 5
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості
Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 6
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості

Минулого року Меладзе, вірогідно, побоюючись, що його майно "націоналізують", виставив віллу на продаж по досить низькій, як для такого будинку, ціні — 289 мільйонів рублів, це близько 120 мільйонів гривень.

 

Констянтин Меладзе продає віллу в Криму за шалені гроші - фото 7
Маєток Констянтина Меладзе у Криму. Фото з сайту продажу нерухомості

І хоча віллу Констянтина так і не купили, зараз він вирішив підняти на неї ціну, причому на велику суму. Тепер вона продається за 396 мільйонів рублів, а це близько 165 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, раніше ми писали, за скільки Квіткова продає їхній з Добриніним будинок.

Також ми повідомляли, що Євгенія Власова захистила свого кума Констянтина Меладзе і нарвалася на хейт. 

нерухомість
Костянтин Меладзе
російські зірки

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