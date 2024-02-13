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Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги

13 февраля 2024 10:12
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги
Композитор Константин Меладзе. Фото: росСМИ
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Композитор Константин Меладзе повысил сумму на свою виллу в Крыму, которую пытается продать уже год. Однако, очевидно, с этим не торопится.

Об этом пишут росСМИ.

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Константин Меладзе в 2010 году приобрел роскошную виллу недалеко от Ялты, в Гурзуфе.

 

Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 1
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости
Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 2
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости

Дом общей площадью 703 квадратных метров имеет пять спален, шесть санузлов, гостиную, стиральную комнату и хаммам. Кроме того, на территории есть отдельный домик для персонала, зона для барбекю, спортзал, бассейн, детская площадка и искусственный пруд. Говорят, сам Константин Меладзе почти не проживал в имении.

 

Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 3
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости
Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 4
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости
Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 5
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости
Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 6
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости

В прошлом году Меладзе, вероятно, опасаясь, что его имущество "национализируют", выставил виллу на продажу по достаточно низкой, как для такого дома, цене — 289 миллионов рублей, это около 120 миллионов гривен.

 

Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги - фото 7
Имение Константина Меладзе в Крыму. Фото с сайта продажи недвижимости

И хотя виллу Константина так и не купили, сейчас он решил поднять на нее цену, причем на большую сумму. Теперь она продается за 396 миллионов рублей, а это около 165 миллионов гривен.

Напомним, раньше мы писали, за сколько Квиткова продает их с Добрыниным дом.

Также мы сообщали, что Евгения Власова защитила своего кума Константина Меладзе и нарвалась на хейт.

недвижимость
Константин Меладзе
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