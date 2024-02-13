Константин Меладзе продает виллу в Крыму за сумасшедшие деньги
Композитор Константин Меладзе повысил сумму на свою виллу в Крыму, которую пытается продать уже год. Однако, очевидно, с этим не торопится.
Об этом пишут росСМИ.
Стала на 100 миллионов дороже
Константин Меладзе в 2010 году приобрел роскошную виллу недалеко от Ялты, в Гурзуфе.
Дом общей площадью 703 квадратных метров имеет пять спален, шесть санузлов, гостиную, стиральную комнату и хаммам. Кроме того, на территории есть отдельный домик для персонала, зона для барбекю, спортзал, бассейн, детская площадка и искусственный пруд. Говорят, сам Константин Меладзе почти не проживал в имении.
В прошлом году Меладзе, вероятно, опасаясь, что его имущество "национализируют", выставил виллу на продажу по достаточно низкой, как для такого дома, цене — 289 миллионов рублей, это около 120 миллионов гривен.
И хотя виллу Константина так и не купили, сейчас он решил поднять на нее цену, причем на большую сумму. Теперь она продается за 396 миллионов рублей, а это около 165 миллионов гривен.
Напомним, раньше мы писали, за сколько Квиткова продает их с Добрыниным дом.
Также мы сообщали, что Евгения Власова защитила своего кума Константина Меладзе и нарвалась на хейт.
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