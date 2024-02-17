Літо посеред зими — у мережі з'явились фото зйомок нового сезону “Емілі в Парижі”

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Акторка Лілі Коллінз була помічена під час зйомок у прохолодний день у Франції. Зірка працює над продовженням серіалу "Емілі у Парижі".

Про це пише Daily Mail.

Лілі Коллінз вразила новим образом у продовженні культового серіалу

Зірку "Емілі в Парижі" помітили на зйомках сцени з 32-річною Ешлі Парк, яка вперше з'явилась на людях після одужання від небезпечного сепсису. 34-річна Лілі була одягнена в яскраво-жовтий костюм із чорно-жовтою смугастою міні-спідницею, жовтим топом і великою шкіряною курткою. У неї була яскраво-жовта сумочка з довгою бахромою. 32-річна Ешлі була одягнена у фіолетову міні-сукню з довгими рукавами.

Акторки Лілі Колінз. Фото: BACKGRID

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк. Фото: BACKGRID

Коли сцена вимагала зйомки крупного плану, пара перевзувалася у стильне взуття. Лілі вийшла в жовто-чорних гольфах і жовтих босоніжках на високих підборах. Ешлі взула блискучі фіолетові чоботи вище коліна на високих підборах. Зйомка проходила у холодний зимовий день, тож члени знімальної групи одягали великі пальта, щоб зігріти двох тремтячих зірок між дублями.

"Перший день на роботі", — написала Ешлі в соціальних мережах.

Виробництво популярної романтичної комедії Netflix розпочалося в січні. Ще не відомо, коли вийде четвертий сезон, але Лілі дала кілька натяків про те, про що він буде.

"Можна з упевненістю сказати, що ми закінчили минулий сезон на драматичній ноті. Ми підготували для вас більше розваг, більше моди і, звичайно, більше драми. Емілі доведеться вирішити, чи справді все, чого вона хотіла, є тим, що їй потрібно. І хоча серце Емілі завжди залишатиметься вірним Парижу, цього сезону в її житті відбудуться деякі несподівані повороти. Не дивуйтеся, помітивши її на римських канікулах", — сказала Лілі.

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