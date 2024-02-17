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Лето среди зимы — в сети появились фото съемок нового сезона "Эмили в Париже"

17 февраля 2024 13:57
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Лето среди зимы - в сети появились фото съемок нового сезона "Эмили в Париже"
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Лили Коллинз была замечена во время съемок в прохладный день во Франции. Звезда работает над продолжением сериала "Эмили в Париже".

Об этом пишет Daily Mail.

Лили Коллинз поразила новым образом в продолжении культового сериала

Звезду "Эмили в Париже" заметили на съемках сцены с 32-летней Эшли Парк, которая впервые появилась на людях, оправившись после опасного сепсиса. 34-летняя Лили была одета в ярко-желтый костюм с черно-желтой полосатой мини-юбкой, желтым топом и большой кожаной курткой. У нее была ярко-желтая сумочка с длинной бахромой. 32-летняя Эшли была одета в фиолетовое мини-платье с длинными рукавами.

 

Актрисы Лили Коллинз. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз. Фото: BACKGRID

 

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID

 

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID

 

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID

 

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID

 

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID
Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк. Фото: BACKGRID

Когда сцена требовала съемки крупного плана, пара переобувалась в стильную обувь. Лили вышла в желто-черных гольфах и желтых босоножках на высоком каблуке. Эшли обула блестящие фиолетовые сапоги выше колена на высоком каблуке. Съемка проходила в холодный зимний день, поэтому члены съемочной группы надевали большие пальто, чтобы согреть две дрожащие звезды между дублями.

"Первый день на работе", — написала Эшли в социальных сетях.

Производство популярной романтической комедии Netflix началось в январе. Еще неизвестно, когда выйдет четвертый сезон, но Лили дала несколько намеков о том, о чем он будет.

"Можно с уверенностью сказать, что мы закончили прошлый сезон на драматической ноте. Мы подготовили для вас больше развлечений, больше моды и, конечно, больше драмы. Эмили придется решить, действительно ли все, чего она хотела, то, что ей нужно. И хотя сердце Эмили будет всегда оставаться верным Парижу, в этом сезоне в ее жизни состоятся некоторые неожиданные повороты. Не удивляйтесь, заметив ее на римских каникулах", — сказала Лили.

Напомним, бывшая Кличко призналась, какая роль травмировала ее больше всего.

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон снимется в новом фильме Альмадовара.

Лили Коллинз
зарубежные звезды
звезды
"Эмили в Париже"

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