Стало відомо, чи зіграє Меган Маркл у перезапуску "Форс-мажорів"

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл не з’явиться у майбутньому перезапуску "Форс-мажорів". Дружина принца Гаррі ухвалила таке рішення незважаючи на те, що сценаристи створили для неї "ідеальну роль", але вона намагалася залучити свою компанію Archewell до виробництва.

Про це пише Daily Mail.

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Минулого місяця в Інтернеті з’явилася новина про те, що плануються зйомки серіалу "Форс-мажори: Лос-Анджелес",через чотири роки після того, як оригінальне шоу, яке прославило Меган, завершилося. Тепер джерела, близькі до нового шоу, підтвердили: дружина принца Гаррі не планує зніматися в серіалі, навіть незважаючи на те, що в ньому фігурує персонаж, який, здається, створений спеціально для неї.

Хоча 42-річна Меган вирішила не приєднуватися до нового проєкту, інсайдер припустив, що вона, можливо, була зацікавлена взяти участь в інший спосіб — як виконавчий продюсер, через свою продюсерську компанію Archewell.

"Меган чітко дала зрозуміти, що не хоче зніматися як акторка. Але Archewell намагався пробитися як виробнича компанія на спін-оффі. NBC відкинув цю ідею", — говорить інсайдер.

Окремі джерела, близькі до Archewell, рішуче заперечують це, однак і кажуть, що компанія ніколи не була б залучена до перезавантаження.

Меган Маркл у серіалі. Фото: NBCUniversal

Меган зіграла помічника юриста Рейчел Зейн в оригінальному шоу, прем'єра якого відбулася в 2011 році, проєкт добіг кінця у 2019 році. Маркл пішла в 2017 році після того, як почався її роман із принцом Гаррі.

Минулого літа юридична драма несподівано стала найбільш трансльованим шоу в США протягом 12 тижнів відразу після того, як її додали на Netflix.

Незабаром після цього почали поширюватися чутки про те, що серіал збираються перезавантажити після того, як Патрік Дж. Адамс, який зіграв Майкла Джеймса Росса, нареченого Меган у серіалі, почав ділитися кадрами, коли він знімався у шоу.

Актор опублікував фото з бекстейджа себе та своїх колег, включаючи багато інтимних кадрів герцогині Сассекської, які він підписав: "Я сумую за друзями".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Через місяць стало відомо, що на NBCUniversal розробляється спін-офф серіалу під назвою "Форс-мажори: Лос-Анджелес". Так, дія відбуватиметься в тому ж світі, що й оригінал, але з’являтимуться нові персонажі, історія відбудеться в Лос-Анджелесі, а не в Нью-Йорку.

У фільмі розповідається про Теда Блека, колишнього федерального прокурора з Нью-Йорка, який представляє найвпливовіших клієнтів у Лос-Анджелесі, а виробництво планується розпочати у Ванкувері наприкінці березня, згідно з Variety.

У короткому описі йдеться: "Його фірма переживає кризову точку, і щоб вижити, він повинен взяти на себе роль, яку він зневажав протягом усієї своєї кар’єри. Тед оточений зірковою групою персонажів, які випробовують свою відданість як Теду, так і один одному, але вони не можуть не поєднувати своє особисте та професійне життя. Все це відбувається в той час, як події багаторічної давнини повільно виходять на поверхню, що змусило Теда залишити все і всіх, кого він любив".

Сценаристи створили персонажа на ім’я Еріка, який, здається, спеціально створений для ролі Меган. Еріка — афроамериканка, зосереджена на кар’єрі, каліфорнійська дівчина віком 30 років, яка "розумніша за всіх" і насолоджується насиченим подіями особистим життям.

"Я дуже вражений, що "Форс-мажори" знайшли друге життя. Я відчуваю честь. Коли ти йдеш із шоу, ти думаєш, що це все, і ти збираєшся перейти до чогось іншого, і просто знати, що ціле нове покоління дивиться проєкт і любить його — любить навіть більше, ніж вони любили попереднє шоу, і це неймовірно", — коментують актори "Форс-мажорів" перезапуск шоу.

Нагадаємо, принц Гаррі наклав табу на мемуари Меган Маркл.

Раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл не приєдналася до колишніх колег за серіалом "Форс-мажори" на "Золотому глобусі".