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Стало известно, сыграет ли Меган Маркл в перезапуске "Форс-мажоров"

9 февраля 2024 15:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, сыграет ли Меган Маркл в перезапуске "Форс-мажоров"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не появится в предстоящем перезапуске "Форс-мажоров". Супруга принца Гарри приняла такое решение, несмотря на то, что сценаристы создали для нее "идеальную роль", но пыталась привлечь свою компанию Archewell к производству.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган Маркл дала четко понять ее решение

В прошлом месяце в Интернете появилась новость о том, что планируются съемки сериала "Форс-мажоры: Лос-Анджелес", четыре года спустя после того, как оригинальное шоу, прославившее Меган, завершилось. Теперь источники, близкие к новому шоу, подтвердили: супруга принца Гарри не планирует сниматься в сериале, даже несмотря на то, что в нем фигурирует персонаж, который, похоже, создан специально для нее.

 

Хотя 42-летняя Меган решила не присоединяться к новому проекту, инсайдер предположил, что она, возможно, была заинтересована принять участие другим способом — как исполнительный продюсер, через свою продюсерскую компанию Archewell.

"Меган четко дала понять, что не хочет сниматься как актриса. Но Archewell пытался пробиться как производственная компания на спин-офф. NBC отверг эту идею", — говорит инсайдер.

Отдельные источники, близкие к Archewell, решительно отрицают это, однако, и говорят, что компания никогда не была бы вовлечена в перезагрузку.

 

Меган Маркл в сериале. Фото: NBCUniversal
Меган Маркл в сериале. Фото: NBCUniversal

Меган сыграла помощника юриста Рэйчел Зейн в оригинальном шоу, премьера которого состоялась в 2011 году, проект подошел к концу в 2019 году. Маркл ушла в 2017 году после того, как начался ее роман с принцем Гарри.

Прошлым летом юридическая драма неожиданно стала наиболее транслируемым шоу в США в течение 12 недель сразу после того, как ее добавили на Netflix.

Вскоре после этого начали распространяться слухи о том, что сериал собираются перезагрузить после того, как Патрик Дж. Адамс, сыгравший Майкла Джеймса Росса, жениха Меган в сериале, начал делиться кадрами, когда он снимался в шоу.

Актер опубликовал фото с бекстейджа себя и своих коллег, включая многие интимные кадры герцогини Сассекской, которые он подписал: "Я скучаю по друзьям".

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Через месяц стало известно, что на NBCUniversal разрабатывается спин-офф сериала под названием "Форс-мажоры: Лос-Анджелес". Так, действие будет происходить в том же мире, что и оригинал, но будут появляться новые персонажи, история произойдет в Лос-Анджелесе, а не в Нью-Йорке.

В фильме рассказывается о Теде Блэке, бывшем федеральном прокуроре из Нью-Йорка, который представляет самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе, а производство планируется начать в Ванкувере в конце марта, согласно Variety.

В кратком описании говорится: "Его фирма переживает кризисную точку, и чтобы выжить, он должен взять на себя роль, которую он презирал на протяжении всей своей карьеры. Тед окружен звездной группой персонажей, испытывающих свою преданность как Теду, так и друг другу, но они не могут не совмещать свою личную и профессиональную жизнь. Все это происходит в то время, как события многолетней давности медленно выходят на поверхность, которые заставили Теда оставить все и всех, кого он любил".

Сценаристы создали персонажа по имени Эрика, который, кажется, специально создан для роли Меган. Эрика — афроамериканка, сосредоточенная на карьере, калифорнийская девушка в возрасте 30 лет, которая "умнее всех" и наслаждается насыщенной событиями личной жизнью.

"Я очень поражен, что "Форс-мажоры" обрели вторую жизнь. Я чувствую честь. Когда ты ухидишь с шоу, ты думаешь, что это все, и ты собираешься перейти к чему-то другому, но просто знать, что целое новое поколение людей смотрит проект и любит его — любит даже почти больше, чем любили предыдущее шоу: это невероятно", — комментируют актеры "Форс-мажоров" перезапуск шоу.

Напомним, принц Гарри наложил табу на мемуары Меган Маркл.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл не присоединилась к бывшим коллегам по сериалу "Форс-мажоры" на "Золотом глобусе".

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