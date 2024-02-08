Щасливу Меган Маркл вперше побачили на тлі тривожних новин про рак короля Чарльза

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиню Сассекську Меган Маркл підловили, коли вона посміхнулася, проїжджаючи біля свого будинку в Монтесіто. Це сталося після того, як принц Гаррі повернувся після зустрічі зі своїм хворим на рак батьком королем Чарльзом.

Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Сассекська виглядала розслабленою за кермом свого Range Rover на дорогах Лос-Анджелеса. У бейсболці та темних, великих сонцезахисних окулярах Меган бачили, як вона попивала каву в авто. Меган не приєдналася до принца Гаррі під час візиту до його батька, хворого на рак.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Гаррі провів лише 45 хвилин у гостях у свого батька та королеви Камілли, перш ніж поїхати назад. Кажуть, що Чарльз був незадоволений в очікуванні прибуття Гаррі, оскільки він відклав свою поїздку до "спокійного Норфолка" заради "миру та тиші". 39-річний герцог подорожував без своїх двох маленьких дітей, чотирирічного принца Арчі та дворічної принцеси Лілібет.

Візит Гаррі не включав зустрічі зі своїм братом і спадкоємцем престолу принцом Вільямом або його дружиною Кейт Міддлтон.

Батько та син провели "коротку зустріч" перед тим, як короля та Каміллу відвезли до Букінгемського палацу, де чекав гелікоптер, щоб повернути їх у Сандрінгем у Норфолку.

Герцог Сассекський принц Гаррі. Фото: Reuters

Немає жодних ознак того, що напруга між принцами Гаррі та Вільямом зменшилася після того, як Гаррі та Меган вирішили залишити королівські обов’язки в 2020 році.

"Сьогодні Вільям продемонстрував, що він зрікся Гаррі, він не хоче його знати і, мабуть, він йому навіть більше не подобається. Гаррі просто не є частиною його життя. Ця тріщина зараз настільки глибока. Гаррі тут, а вони не зустрічаються, я дійсно задаюся питанням, чи можна це все коли-небудь виправити", — сказала королівський експерт Дженні Бонд.

Принц Вільям та король Чарльз. Фото: Reuters

Окрім того, що Вільям бореться зі страхом за здоров’я свого батька, він також піклується про свою дружину Кейт, яка одужує після операції на черевній порожнині.

Експерт Річард Фіцвільямс припустив, що той факт, що принц Гаррі здійснив поїздку, взагалі свідчить про надію на примирення: "З раком ситуація змінилася. Той факт, що у короля діагностовано щось, що, як відомо мільйонам, є небезпечним для життя, змінив усі стосунки між королівською родиною та Сассекськими. Єдиний спосіб для сім’ї боротися з раком — об’єднатися. Багато говорили про тривалість візиту Гаррі та про те, як швидко він прибув, але суть не в цьому. Справа в тому, що Гаррі приїхав — і Чарльз поділився з ним діагнозом. Він хотів висловити підтримку, це абсолютно нова ситуація".

Зустріч між Гаррі та Чарльзом була їхньою першою офіційною особистою зустріччю після похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Принц був присутній на коронації Чарльза у Вестмінстерському абатстві в травні минулого року, але його не бачили під час спілкування з новокоронованими королем і королевою.

У понеділок Букінгемський палац оголосив, що король проходить курс лікування від раку. Лікарі виявили рак під час лікування монарха від збільшеної передміхурової залози трохи більше тижня тому.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Гаррі перебував у розкішному готелі під час перебування у Великій Британії, будучи технічно бездомним після того, як його виселили з котеджу Фрогмор минулого року.

Нагадаємо, принц Вільям вперше вийшов в люди після новини про діагноз батька.

Раніше стали відомі подробиці візиту принца Гаррі до короля Чарльза.