Счастливую Меган Маркл впервые увидели на фоне тревожных новостей о раке короля Чарльза

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл подловили, когда она улыбнулась, проезжала около своего дома в Монтесито. Это произошло после того, как принц Гарри вернулся после встречи со своим больным раком отцом королем Чарльзом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская выглядела расслабленной за рулем своего Range Rover на дорогах Лос-Анджелеса. В бейсболке и темных больших солнцезащитных очках Меган видели, как она попивала кофе в авто. Меган не присоединилась к принцу Гарри во время визита к его отцу, больному раком.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Гарри провел 45 минут в гостях у своего отца и королевы Камиллы, прежде чем уехать. Говорят, что Чарльз был недоволен ожиданием прибытия Гарри, поскольку он отложил свою поездку в "спокойный Норфолк" ради "мира и тишины". 39-летний герцог путешествовал без своих двух маленьких детей, четырехлетнего принца Арчи и двухлетней принцессы Лилибет.

Визит Гарри не включал встречи со своим братом и наследником престола принцем Уильямом или его супругой Кейт Миддлтон.

Отец и сын провели "короткую встречу" перед тем, как короля и Камиллу отвезли в Букингемский дворец, где ждал вертолет, чтобы вернуть их в Сандрингем в Норфолке.

Герцог Сассекский принц Гарри. Фото: Reuters

Нет признаков того, что напряжение между принцами Гарри и Уильямом уменьшилось после того, как Гарри и Меган решили оставить королевские обязанности в 2020 году.

"Сегодня Уильям продемонстрировал, что он отрекся от Гарри, он не хочет его знать и, пожалуй, он ему даже больше не нравится. Гарри просто не является частью его жизни. Эта трещина сейчас глубока. Гарри здесь, а они не встречаются, я действительно задаюсь вопросом, можно ли это все когда-нибудь исправить", — сказала королевский эксперт Дженни Бонд.

Принц Уильям и король Чарльз. Фото: Reuters

Кроме того, что Уильям борется со страхом за здоровье своего отца, он также заботится о своей супруге Кейт, которая выздоравливает после операции на брюшной полости.

Эксперт Ричард Фицвильямс предположил, что тот факт, что принц Гарри совершил поездку, вообще свидетельствует о надежде на примирение: "С раком ситуация изменилась. Тот факт, что у короля диагностировано нечто, что, как известно миллионам, опасно для жизни, изменил все отношения между королевской семьей и Сассекскими. Единственный способ для семьи бороться с раком — объединиться. Много говорили о продолжительности визита Гарри и о том, как быстро он уехал, но суть не в этом. Дело в том, что Гарри приехал — и Чарльз поделился с ним диагнозом. Он хотел выразить поддержку, это совершенно новая ситуация".

Встреча между Гарри и Чарльзом была их первой официальной личной встречей после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Принц присутствовал на коронации Чарльза в Вестминстерском аббатстве в мае прошлого года, но его не видели во время общения с новокоронованным королем и королевой.

В понедельник Букингемский дворец объявил, что король проходит курс лечения от рака. Врачи обнаружили рак при лечении монарха от увеличенной предстательной железы чуть больше недели назад.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Гарри находился в роскошном отеле во время пребывания в Великобритании, будучи технически бездомным после того, как его выселили из коттеджа Фрогмор в прошлом году.

Напомним, принц Уильям впервые вышел в люди после новости о диагнозе отца.

Ранее стали известны подробности визита принца Гарри к королю Чарльзу.