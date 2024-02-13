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Львівська опера "прибрала" з вистави співачку, яка виступала разом з росіянами

13 лютого 2024 20:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Львівська опера "прибрала" з вистави співачку, яка виступала разом з росіянами
Оперна співачка Валентина Плужникова. Фото: instagram.com/valentina_pluzhnikova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська оперна співачка Валентина Плужнікова мала виступити у виставі "Кармен", проте її зняли з виступу. Адміністрація Львівської опери побоялась репутаційних ризиків через спільне навчання артистки з росіянами.

Про це заклад написав у facebook.

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Валентину Плужнікову прибрали з вистави через її навчання в Італії

Львівська опера зняла з головної ролі у виставі "Кармен" відому вокалістку Валентину Плужнікову. Причиною став її спільний виступ з росіянами на одній сцені. 

Афіша опери "Кармен"
Афіша опери "Кармен". Фото: facebook.com/lvivoperaofficial

Це сталося під час її навчання в Італії в Acсademia Teatro alla Scala. Також дівчина навесні 2023 року зіграла у виставі "Лючія ді Ламмемур", у якій брав участь російський співак Борис Пінхасович.

9 лютого адміністрація опери вперше повідомила про таке рішення в Facebook, проте пізніше видалили допис. За три дні, 12 лютого вони опублікували нову заяву з детальними поясненнями свого рішення. 

Відразу після оголошення про виставу "Кармен" до пресслужби опери почали надходити негативні коментарі. Адміністрація вирішила, що не готова зіштовхнутись з хейтом і тому "прибрала" Плужнікову.

"Саме тому було ухвалено рішення про скасування виступу Валентини Плужникової у виставі театру та миттєву комунікацію про це в соцмережах — задля уникнення будь-якої спекуляції на інформації та негативного розголосу в суспільстві", — йдеться в повідомленні.

Також представники опери вважають, що, якби вони не скасували виступ Валентини Плужнікової, то він міг би бути зірваний хейтерами. 

Артистка була шокована рішенням опери

Валентина Плужнікова відреагувала на скасування її виступу дописом у соціальних мережах. Вона заявила, що завжди підтримувала Україну і робила все, щоб гідно представляти її закордоном.

"Увесь свій творчий шлях я навчалася і здобувала міжнародну оперну освіту для того, щоб отримати визнання на своїй батьківщині в Україні, і все життя мала місію представляти свою державу за кордоном, на оперних сценах світу. Я ніколи в житті не була в Росії, я україномовна, я не співала за кордоном російські опери, я не виконую російську музику, моя позиція чітка і я її відкрито виражала завжди та виразила її на другий день повномасштабного вторгнення, коли всупереч правилам і заборонам вийшла на сцену театру Ла Скала загорнута в український прапор", — написала Плужникова.

Співачка Валентина Плужнікова з прапором України. Фото:
Співачка Валентина Плужнікова з прапором України. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova

Також вона пояснила, що виступала з росіянами у рамках навчання в молодіжній програмі, і Плужникова не підписувала на них контракт, як незалежна артистка.

"Фотографія, яку поширюють де я займаюся з іншими артистами, була зроблена на сцені в рамках виконання мною ролі Данжевіль в Опері Адріана Лекуврер на Зальцбурзькому фестивалі (найпрестижнішому оперному фестивалі світу, куди мріяв потрапити кожен співак), де я також навчалась у літній програмі для молодих співаків. Це була напівконцертна постановка", — пояснила оперна виконавиця.

Співачка Валентина Плужнікова з прапором України. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova
Співачка Валентина Плужнікова з прапором України. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova

Раніше блогер Машуковський розкритикував український ювелірний бренд, який рекламує російську модель.

Також Фагот зізнався, що вдарив росіянина Сергія Звєрєва.

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