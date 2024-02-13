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Львовская опера "убрала" со спектакля певицу, выступавшую вместе с россиянами

13 февраля 2024 20:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Львовская опера "убрала" со спектакля певицу, выступавшую вместе с россиянами
Оперная певица Валентина Плужникова. Фото: instagram.com/valentina_pluzhnikova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская оперная певица Валентина Плужникова должна была выступить в спектакле Кармен, однако ее сняли с выступления. Администрация Львовской оперы побоялась репутационных рисков из-за совместного обучения артистки с россиянами.

Об этом заведение написало в facebook.

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Валентину Плужникову убрали со спектакля из-за ее обучения в Италии

Львовская опера сняла с главной роли в спектакле "Кармен" известную вокалистку Валентину Плужникову. Причиной стало ее совместное выступление с россиянами на одной сцене.

Афиша оперы "Кармен"
Афиша оперы "Кармэн". Фото: facebook.com/lvivoperaofficial

Это произошло во время ее обучения в Италии в Acсademia Teatro alla Scala. Также девушка весной 2023 сыграла в спектакле "Лючия ди Ламмемур", в котором принимал участие российский певец Борис Пинхасович.

9 февраля администрация оперы впервые сообщила о таком решении в Facebook, однако позже удалили сообщение. Через три дня, 12 февраля они опубликовали новое заявление с детальными пояснениями своего решения.

Сразу после объявления о спектакле "Кармен" в пресс-службу оперы начали поступать негативные комментарии. Администрация решила, что не готова столкнуться с хейтом и потому "убрала" Плужникову.

"Именно поэтому было принято решение об отмене выступления Валентины Плужниковой в спектакле театра и мгновенной коммуникации об этом в соцсетях — во избежание какой-либо спекуляции на информации и негативной огласки в обществе", — говорится в сообщении .

Также представители оперы считают, что если бы они не отменили выступление Валентины Плужниковой, то оно могло бы быть сорвано хейтерами.

Артистка была шокирована решением оперы

Валентина Плужникова отреагировала на отмену ее выступления в социальных сетях. Она заявила, что всегда поддерживала Украину и делала все, чтобы достойно представлять ее за границей.

"Весь свой творческий путь я училась и получала международное оперное образование для того, чтобы получить признание на своей родине в Украине, и всю жизнь имела миссию представлять свое государство за границей, на оперных сценах мира. Я никогда в жизни не была в России, я украиноязычная, я не пела за границей русские оперы, я не исполняю русскую музыку, моя позиция четкая и я ее открыто выражала всегда и выразила ее на второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала завернута в украинский флаг", — написала Плужникова.

Певица Валентина Плужникова с флагом Украины. Фото:
Певица Валентина Плужникова с флагом Украины. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova

Также она объяснила, что выступала с россиянами в рамках обучения в молодежной программе, и не подписывала на них контракт как независимая артистка.

"Фотография, которую распространяют, где я занимаюсь с другими артистами, была сделана на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиля в Опере Адриана Лекуврера на Зальцбургском фестивале (самом престижном оперном фестивале мира, куда мечтал попасть каждый певец), где я также училась в летней программе для молодых певцов. Это была полуконцертная постановка", — объяснила оперная исполнительница.

Певица Валентина Плужникова с флагом Украины. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova
Певица Валентина Плужникова с флагом Украины. Фото:facebook.com/valentina.pluzhnikova

Ранее блоггер Машуковский раскритиковал украинский ювелирный бренд, рекламирующий российскую модель.

Также Фагот признался, что ударил россиянина Сергея Зверева.

война
скандал
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Львов
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