Макс Барських назвав свій головний страх
Співак Макс Барських поговорив про свої страхи. Артист сказав, що війна дуже вплинула на його сприйняття творчості.
Про це співак відверто розповів ведучому Олексію Суханову в його авторському проекті "Говорить Суханов".
Макс Барських боїться забрати чуже життя
За словами Макса, він не на війні зі зброєю в руках, але робить все, що в його силах, задля перемоги України. Артист зізнається, що боїться забрати чуже життя.
"Боюся позбавляти іншу людину життя — це мій головний страх. Я зараз не зі зброєю, але я намагаюсь допомогти всім, хто наважився взяти її. Але для себе внутрішньо я розумію, що я не зможу далі існувати, якщо буду усвідомлювати, що відібрав життя у людини", — розповів співак.
Артист додав, що саме сцена рятує його від депресій.
"Сцена для мене — головний антидепресант, головний сенс життя. Коли я бачу людей, які приходять на концерти, і я можу подарувати їм хоча б на годину емоції любові, єдності, я це відчуваю, стоячи на сцені. Це мене надихає продовжувати мій творчий шлях. Коли почалася війна, я не міг виходити на сцену. Мені було складно, я не розумів, що робити, життя спинилося і треба було шукати себе знову. У мене було таке враження, що я забув, що відчувати, яку емоцію нести", — сказав артист.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала поради, як впоратися зі стресом під час війни.
Раніше Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.
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