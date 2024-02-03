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Макс Барських назвав свій головний страх

3 лютого 2024 12:22
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Макс Барських назвав свій головний страх
Співак Макс Барських. Фото: кадр з відео.
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співак Макс Барських поговорив про свої страхи. Артист сказав, що війна дуже вплинула на його сприйняття творчості.

Про це співак відверто розповів ведучому Олексію Суханову в його авторському проекті "Говорить Суханов".

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Макс Барських боїться забрати чуже життя

За словами Макса, він не на війні зі зброєю в руках, але робить все, що в його силах, задля перемоги України. Артист зізнається, що боїться забрати чуже життя.

"Боюся позбавляти іншу людину життя — це мій головний страх. Я зараз не зі зброєю, але я намагаюсь допомогти всім, хто наважився взяти її. Але для себе внутрішньо я розумію, що я не зможу далі існувати, якщо буду усвідомлювати, що відібрав життя у людини", — розповів співак.

Артист додав, що саме сцена рятує його від депресій.

"Сцена для мене — головний антидепресант, головний сенс життя. Коли я бачу людей, які приходять на концерти, і я можу подарувати їм хоча б на годину емоції любові, єдності, я це відчуваю, стоячи на сцені. Це мене надихає продовжувати мій творчий шлях. Коли почалася війна, я не міг виходити на сцену. Мені було складно, я не розумів, що робити, життя спинилося і треба було шукати себе знову. У мене було таке враження, що я забув, що відчувати, яку емоцію нести", — сказав артист.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала поради, як впоратися зі стресом під час війни.

Раніше Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.

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