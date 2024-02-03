Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Макс Барских назвал свой главный страх arrow

Макс Барских назвал свой главный страх

3 февраля 2024 12:22
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Макс Барских назвал свой главный страх
Певец Макс Барских. Фото: кадр с видео.
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певец Макс Барских поговорил о своих страхах. Артист сказал, что война оказала большое влияние на его восприятие творчества.

Об этом певец откровенно рассказал ведущему Алексею Суханову в его авторском проекте "Говорит Суханов" .

Читайте также:

Макс Барских боится отобрать чужую жизнь

По словам Макса, он не на войне с оружием в руках, но делает все, что в его силах, для победы Украины. Артист признается, что боится отобрать чужую жизнь.

"Боюсь лишать другого человека жизни — это мой главный страх. Я сейчас не с оружием, но я стараюсь помочь всем, кто решился взять его. Но для себя внутренне я понимаю, что я не смогу дальше существовать, если буду осознавать, что забрал жизнь у человека", — рассказал певец.

Артист добавил, что именно сцена избавляет его от депрессий.

"Сцена для меня — главный антидепрессант, главный смысл жизни. Когда я вижу людей, которые приходят на концерты, и я могу подарить им хотя бы на час эмоции любви, единства, я это чувствую, стоя на сцене. Это меня вдохновляет продолжать мой творческий путь. Когда началась война, я не мог выходить на сцену. Мне было сложно, я не понимал, что делать, жизнь остановилась и нужно было искать себя снова. У меня было такое впечатление, что я забыл, что чувствовать, какую эмоцию нести", — сказал артист.

Напомним, Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны.

Ранее Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.

концерт
Макс Барских
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме