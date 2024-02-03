Макс Барских назвал свой главный страх

Певец Макс Барских. Фото: кадр с видео.

Певец Макс Барских поговорил о своих страхах. Артист сказал, что война оказала большое влияние на его восприятие творчества.

Об этом певец откровенно рассказал ведущему Алексею Суханову в его авторском проекте "Говорит Суханов" .

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Макс Барских боится отобрать чужую жизнь

По словам Макса, он не на войне с оружием в руках, но делает все, что в его силах, для победы Украины. Артист признается, что боится отобрать чужую жизнь.

"Боюсь лишать другого человека жизни — это мой главный страх. Я сейчас не с оружием, но я стараюсь помочь всем, кто решился взять его. Но для себя внутренне я понимаю, что я не смогу дальше существовать, если буду осознавать, что забрал жизнь у человека", — рассказал певец.

Артист добавил, что именно сцена избавляет его от депрессий.

"Сцена для меня — главный антидепрессант, главный смысл жизни. Когда я вижу людей, которые приходят на концерты, и я могу подарить им хотя бы на час эмоции любви, единства, я это чувствую, стоя на сцене. Это меня вдохновляет продолжать мой творческий путь. Когда началась война, я не мог выходить на сцену. Мне было сложно, я не понимал, что делать, жизнь остановилась и нужно было искать себя снова. У меня было такое впечатление, что я забыл, что чувствовать, какую эмоцию нести", — сказал артист.

Напомним, Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны.

Ранее Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.