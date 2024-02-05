Мірошниченко назвав неймовірно маленьку суму гонорару за проведення Нацвідбору

Ведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий Тімур Мірошниченко поділився враженням від цьогорічного Нацвідбору Євробачення та пояснив своє ставлення щодо майже 11 мільйонів гривень з держбюджету, які витратили на визначення гідного представника від України.

Про це, а ще про свій гонорар, розповів в ефірі Новини.LIVE.

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Ведучий Нацвідбору Євробачення Тімур Мірошниченко прокоментував обговорення навколо виділення майже 11 мільйонів гривень з держбюджету на проведення конкурсу.

Він вважає, що сума, вірогідно, оптимальна під всі організаційні питання, адже де могли, організатори економили. Наприклад, він сам за контрактом має гонорар трохи менше 200 гривень.

"У мене гонорарів не було за всі Євробачення. Якщо хтось думає, що я отримую за це якісь захмарні гроші — це не так. У мене в контракті було прописано, здається, 185 гривень я маю отримати за це. Ще податок з тих 185 треба заплатити", — розповів Мірошниченко.

Проте він не засмучується через це, адже розуміє важливість цього конкурсу для України, тим паче у наших реаліях.

"Я розумію людей, бо усі ми цілодобово донатимо. Але тут тонкий момент. Наразі в пріорітеті ЗСУ та Сили оборони в загальному, але все ж таки представлення України на міжнародній арені — воно обов'язкове", — сказав Тимур.

Взагалі, питання культури і її просування під час війни є надважливим. Це можна помітити навіть за кількоістю хейту стосовню людей, які продовжують споживати російський контент, підсумував ведучий.

Нагадаємо, букмекери оновили прогноз на Євробачення.

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