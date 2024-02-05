Мирошниченко назвал невероятно маленькую сумму гонорара за проведение Нацотбора

Ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий Тимур Мирошниченко поделился впечатлениями от нынешнего Нацотбора Евровидения и объяснил свое отношение почти к 11 миллионам гривен из госбюджета, которые потратили на определение достойного представителя от Украины.

Об этом, а еще про свой гонорар, рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Ведущий Нацотбора Евровидения Тимур Мирошниченко прокомментировал обсуждение вокруг выделения почти 11 миллионов гривен из госбюджета на проведение конкурса.

Он считает, что сумма, вероятно, оптимальна под все организационные вопросы, а где могли организаторы экономили. К примеру, он сам по контракту имеет гонорар чуть меньше 200 гривен.

"У меня гонораров не было за все Евровидения. Если кто-то думает, что я получаю за это какие-то заоблачные деньги — это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 гривен я должен получить за это. Еще налог с 185 надо заплатить", — рассказал Мирошниченко.

Однако он не расстраивается по этому поводу, ведь понимает важность этого конкурса для Украины, тем более в наших реалиях.

"Я понимаю людей, потому что все мы круглосуточно донатим. Но здесь тонкий момент. Сейчас в приоритете ВСУ и Силы обороны в общем, но все же представление Украины на международной арене оно обязательно", — сказал Тимур.

Вообще, вопросы культуры и ее продвижения во время войны сверхважны. Это можно заметить даже по количеству хейта по отношению к людям, которые продолжают потреблять российский контент, подытожил ведущий.

Напомним, букмекеры обновили прогноз на Евровидение.

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