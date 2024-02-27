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Могилевська закликала врятувати важкохворого відомого українського дизайнера

27 лютого 2024 14:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Могилевська закликала врятувати важкохворого відомого українського дизайнера
Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Наталія Могилевська показала архівні кадри з режисером Олексієм Залевським, які були зроблені під час знімань шоу "Шанс". Артистка таким чином закликала допомогти дизайнеру, який страждає на важку недугу.

Відповідний допис з'явився у соціальних мережах Могилевської.

Олексію Залевському потрібна операція

Відомий режисер та дизайнер Олексій Залевський страждає на некроз кісток. Режисеру терміново необхідна операція, без якої він не зможе ходити. Вартість операції: 14 тисяч євро. Режисер не має грошей, і не розповідав про хворобу публічно, адже вважає, що нині є люди, яким більше потрібна допомога. Наразі вже вдалося зібрати пів мільйона гривень. Як зізнався режисер, він навіть і не очікував такої допомоги. Але на операцію ще не вистачає близько 100 тисяч гривень.

 

Співачка Наталія Могилевська опублікувала архівні відео зі знімань популярногр шоу 2000-х років "Шанс", де вони разом знімалися. Виконавиця також закликала підтримати Залевського та долучитися до збору коштів на операцію.

"Зірка програми "Шанс", талановитий дизайнер та стиліст Олексій Залевський потребує нашої допомоги. Як нещодавно з'ясувалося, у Льоші виявили некроз кісток, і тепер йому потрібна термінова операція. Сам він не хоче просити про допомогу, коментуючи це тим, що зараз і так багато зборів, і є люди, яким потрібніша поміч", — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській.

Раніше Могилевська презентувала нову пісню у статусі мами.

Наталія Могилевська
Андрій Кузьменко
українські зірки
донат

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