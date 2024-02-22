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Відомий український дизайнер зізнався, що в нього був інтим з чоловіком

22 лютого 2024 22:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Відомий український дизайнер зізнався, що в нього був інтим з чоловіком
Режисер і дизайнер Олексій Залевський. Скриншот: YouTube/tsn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Відомий дизайнер, режисер Олексій Залевський дав велике відверте інтерв’ю. В ньому він, зокрема, розповів про свій інтимний досвід з чоловіками.

Інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "ТСН".

Олексій Залевський про причетність до ЛГБТ-спільноти

49-річний дизайнер останнім часом не працює в шоу-бізнесі. Олексій в пошуках себе та хоче закінчити монтаж одного зі своїх фільмів. У розмові торкнулись теми ЛГБТ. Мовляв, багатьох представників модної індустрії чоловічої статі прирівнюють до геїв.

Залевський не став приховувати — в нього також був подібний досвід. Але до ЛГБТ-спільноти він себе не відносить. 

"Секс із чоловіком у мене був років 30 тому. Було й було. Називатися геєм, якщо в мене 30 років тому був секс із чоловіком, то якось дивно. Може, я й буду геєм, не знаю, може, я когось зустріну... Всі в молодості експериментують, мені не соромно, в мене гарні про це спогади. Але більше цього не було", — заявив Залевський. 

Дизайнер зауважив, зо в нього багато знайомих та друзів геїв і до цього він ставиться нормально. Для самого ж Олексія стать людини не важлива. Бо його не збуджує фізіологія людини. 

"Мене тіло як тіло особливо не збуджує. Мене більше збуджує людина, характер, емоції, очі, настрій. А тіло — ми всі тлінні, прах та м’ясо", — підсумував Залевський. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що психологиня Наталія Холоденко іронічно відповіла хейтерам про зайву вагу. Також ми розповідали, що на Вінниччині померла акторка радянського кіно Людмила Алфімова, яка прославилась своєю участю в понад 40 фільмах.

ЛГБТ
українські зірки
гей
інтерв'ю

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