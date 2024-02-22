Відомий український дизайнер зізнався, що в нього був інтим з чоловіком

Режисер і дизайнер Олексій Залевський. Скриншот: YouTube/tsn

Відомий дизайнер, режисер Олексій Залевський дав велике відверте інтерв’ю. В ньому він, зокрема, розповів про свій інтимний досвід з чоловіками.

Інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі "ТСН".

Олексій Залевський про причетність до ЛГБТ-спільноти

49-річний дизайнер останнім часом не працює в шоу-бізнесі. Олексій в пошуках себе та хоче закінчити монтаж одного зі своїх фільмів. У розмові торкнулись теми ЛГБТ. Мовляв, багатьох представників модної індустрії чоловічої статі прирівнюють до геїв.

Залевський не став приховувати — в нього також був подібний досвід. Але до ЛГБТ-спільноти він себе не відносить.

"Секс із чоловіком у мене був років 30 тому. Було й було. Називатися геєм, якщо в мене 30 років тому був секс із чоловіком, то якось дивно. Може, я й буду геєм, не знаю, може, я когось зустріну... Всі в молодості експериментують, мені не соромно, в мене гарні про це спогади. Але більше цього не було", — заявив Залевський.

Дизайнер зауважив, зо в нього багато знайомих та друзів геїв і до цього він ставиться нормально. Для самого ж Олексія стать людини не важлива. Бо його не збуджує фізіологія людини.

"Мене тіло як тіло особливо не збуджує. Мене більше збуджує людина, характер, емоції, очі, настрій. А тіло — ми всі тлінні, прах та м’ясо", — підсумував Залевський.

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