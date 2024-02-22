Известный украинский дизайнер признался, что у него был интим с мужчиной

Режиссер и дизайнер Алексей Залевский. Скриншот: YouTube/tsn

Известный дизайнер, режиссер Алексей Залевский дал большое откровенное интервью. В нем он, в частности, рассказал о своем интимном опыте с мужчинами.

Интервью появилось на YouTube-канале "ТСН".

Алексей Залевский о причастности к ЛГБТ-сообществу

49-летний дизайнер в последнее время не работает в шоу-бизнесе. Алексей в поисках себя и хочет закончить монтаж одного из своих фильмов. В разговоре затронули тему ЛГБТ. Мол, многих представителей модной индустрии мужского пола приравнивают к геям.

Залевский не стал скрывать — у него тоже был подобный опыт. Но к ЛГБТ-сообществу он себя не относит.

"Секс с мужчиной у меня был лет 30 назад. Было и было. Называться геем, если у меня 30 лет назад был секс с мужчиной, то как-то странно. Может, я и буду геем, не знаю, может, я кого-то встречу... Все в молодости экспериментируют, мне не стыдно, у меня хорошие об этом воспоминания. Но больше этого не было", — заявил Залевский.

Дизайнер отметил, что у него много знакомых и друзей геев и к этому он относится нормально. Для самого же Алексея пол человека не важен. Так как его не возбуждает физиология человека.

"Меня тело как тело особо не возбуждает. Меня больше возбуждает человек, характер, эмоции, глаза, настроение. А тело — мы все бренные, прах и мясо", — подытожил Залевский.

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