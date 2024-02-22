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Холоденко іронічно відповіла хейтерам про зайву вагу

22 лютого 2024 20:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Холоденко іронічно відповіла хейтерам про зайву вагу
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Від початку повномасштабної війни психологиня Наталія Холоденко переїхала з неповнолітнім сином до Європи. Втім хейтери продовжують писати їй про її нібито зайву вагу. Холоденко не стала влаштовувати скандалів, але записала іронічне відео. 

Воно з’явилось в Instagram психологині. 

Наталія Холоденко відповіла хейтерам

Психологиня розповіла: читає в коментарях, що нібито вона з "жирним животом" ходить в шортах по квартирі. І мовляв, куди дивиться поліція моралі. Холоденко з гумором зазначила, що в неї є ліцензія на носіння шортів. 

"По-друге, живіт може заважати або моєму здоров’ю, або моєму сексуальному партнеру. За здоров’я відповідає мій лікар, іноді я. А сексуальному партнеру я великою груддю закриваю очі. Тому все в природі продумано. Не переживайте, люди. Все під контролем", — іронічно заявила Холоденко. 

Лише за дві години відео набрало понад 26 тисяч лайків. Що в декілька разів більше, ніж звичайний контент від психологині. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що авто із сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако. Також ми розповідали, що Наталія Холоденко відповіла на закиди від співачки Анастасії Приходько.

соцмережі
українські зірки
зайва вага
хейт
Наталія Холоденко

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