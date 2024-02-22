Холоденко іронічно відповіла хейтерам про зайву вагу
Від початку повномасштабної війни психологиня Наталія Холоденко переїхала з неповнолітнім сином до Європи. Втім хейтери продовжують писати їй про її нібито зайву вагу. Холоденко не стала влаштовувати скандалів, але записала іронічне відео.
Воно з’явилось в Instagram психологині.
Наталія Холоденко відповіла хейтерам
Психологиня розповіла: читає в коментарях, що нібито вона з "жирним животом" ходить в шортах по квартирі. І мовляв, куди дивиться поліція моралі. Холоденко з гумором зазначила, що в неї є ліцензія на носіння шортів.
"По-друге, живіт може заважати або моєму здоров’ю, або моєму сексуальному партнеру. За здоров’я відповідає мій лікар, іноді я. А сексуальному партнеру я великою груддю закриваю очі. Тому все в природі продумано. Не переживайте, люди. Все під контролем", — іронічно заявила Холоденко.
Лише за дві години відео набрало понад 26 тисяч лайків. Що в декілька разів більше, ніж звичайний контент від психологині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що авто із сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако. Також ми розповідали, що Наталія Холоденко відповіла на закиди від співачки Анастасії Приходько.
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