Холоденко іронічно відповіла хейтерам про зайву вагу

Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon

Від початку повномасштабної війни психологиня Наталія Холоденко переїхала з неповнолітнім сином до Європи. Втім хейтери продовжують писати їй про її нібито зайву вагу. Холоденко не стала влаштовувати скандалів, але записала іронічне відео.

Воно з’явилось в Instagram психологині.

Наталія Холоденко відповіла хейтерам

Психологиня розповіла: читає в коментарях, що нібито вона з "жирним животом" ходить в шортах по квартирі. І мовляв, куди дивиться поліція моралі. Холоденко з гумором зазначила, що в неї є ліцензія на носіння шортів.

"По-друге, живіт може заважати або моєму здоров’ю, або моєму сексуальному партнеру. За здоров’я відповідає мій лікар, іноді я. А сексуальному партнеру я великою груддю закриваю очі. Тому все в природі продумано. Не переживайте, люди. Все під контролем", — іронічно заявила Холоденко.

Лише за дві години відео набрало понад 26 тисяч лайків. Що в декілька разів більше, ніж звичайний контент від психологині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авто із сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако. Також ми розповідали, що Наталія Холоденко відповіла на закиди від співачки Анастасії Приходько.