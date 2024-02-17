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Авто із сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако — психологиня опинилася в поліції

17 лютого 2024 21:01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Авто із сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако — психологиня опинилася в поліції
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Психологиня Наталія Холоденко вже тривалий час живе за кордоном. У Монако вона потрапила до поліцейського відділення через ДТП за участі її сина. 

Про це психологиня розповіла у своєму Instagram

Наталія Холоденко опинилася в поліцейському відділені 

Психологиня розповіла, що під час ДТП вона не була в авто. В той час Холоденко спілкувалась з українським підприємцем, з яким тільки-но познайомилась, та обговорювала інвестиції. Наталії подзвонив водій, який повідомив, що в її авто в’їхав мотоцикліст. 

"Я ніколи в житті, не по поліції, не по машинах. Я не розбираюсь. Кажу йому (новому знайомому. — Ред.), поїдь зі мною — будеш виручати", — розповіла Холоденко. 

Підприємець поїхав з Холоденко до відділку поліції. З’ясувалось, що син та водій у ДТП не постраждали, але одна з фар була розбитою. Про стан мотоцикліста Наталія не повідомила. 

Авто з сином Холоденко потрапило у ДТП в Монако — психологиня опинилась в поліції - фото 1
Скриншоти: Instagram/kholodenkon

Натомість Холоденко поділилась враженнями від місцевого відділку поліції. За словами психологині, у Монако вони в прекрасному стані. А від місцевих поліцейських Наталія не могла відвести погляд. 

"Я вперше в житті була з документами. Бо завжди боюсь загубити, не беру із собою. А у відділку поліції документи знадобились. Боже, які там гарні хлопці. Я вам не можу цього передати. Шкода, що ми з ними мало поспілкувались… Якщо ви порушуєте щось або у вас трапився інцидент, то в поліції вам буде приємно: нічого не тхне і тому подібне", — підсумувала Холоденко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Холоденко відповіла на закиди від співачки Анастасії Приходько. Також ми розповідали, що зірка "Дюни" потрапила у скандал через косплей на мусульманський хіджаб.

ДТП
поліція
Монако
українські зірки
Наталія Холоденко

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