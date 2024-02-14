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Холоденко відповіла на закиди Приходько

14 лютого 2024 07:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Холоденко відповіла на закиди Приходько
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: instagram.com/kholodenkon/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Після того, як співачка Анастасія Приходько розкритикувала психологиню Наталію Холоденко, остання вирішила відповісти на закиди співачки, яка заявила, що та її "дратує". Холоденко переконана, що не сказала нічого образливого.

Про це стало відомо з Instagram Холоденко.

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Холоденко зізналася, що їй подобається дратувати інших

У відео психологиня говорить, що у важкі часи, головне не занепадати духом, адже тоді не уникнути поразки. Приходько у своїй соціальній мережі сказала, що її дратує Холоденко, яка роздає поради, живучи за кордоном.

 

Психологиня Наталія Холоденко. Фото: instagram.com/kholodenkon/
Психологиня Наталія Холоденко. Фото: instagram.com/kholodenkon/

"Мені щойно підписниця переслала, як одна зі збитих льотчиць, наших співачок у минулому, людина співати вміє, але ніхто не слухає, як вона обурена про те, що "внутрішньо не здавайтеся". Мені здавалося, що більш безневинно, що я сказала, сказати не можна, але людину я дратую", — прокоментувала закиди Анастасії Приходько Холоденко.

Психологиня також зізналася, що "їй до вподоби дратувати людей".

"Я хочу сказати, що мені подобається дратувати людей. Це прикольно! Дратуєш, наче якась енергія тілом проходить у цих роздратованих. Я їх повертаю до життя. Їхня заздрість до мене мотивує їх рухатися вперед", — прокоментувала психологиня.

Нагадаємо, Приходько зізналася, як стримується, коли хоче кардинальних змін.

Раніше Приходько назвала свого фаварита на Нацвідборі Євробачення.

скандал
Анастасія Приходько
українські зірки
Наталія Холоденко

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