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Приходько розповіла, що робити, коли хочеться кардинальних змін

12 лютого 2024 16:52
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Приходько розповіла, що робити, коли хочеться кардинальних змін
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Анастасія Приходько взяла участь в новій фотосесії. Також артистка поділилась лайфхаком щодо кардинальних стилістичних змін. 

Відповідна публікація з'явилась в її Instagram

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Анастасія Приходько про зміни зачіски

За словами 36-річної артистки, в її житті інколи щось відбувається, але контролювати це Приходько вже навчилась. Це стосується і кардинальних змін зовнішнього вигляду. Як приклад Анастасія навела зачіску, колір волосся та різні процедури, серед яких і  нарощування.

"В мене вже тиждень як думки на цю тему. Але свого часу я зрозуміла, що це не вирішує питання, а тільки погіршує в моєму випадку. Бо потім я сиджу і думаю, а нах**а я це зробила? Тому просто треба перечекати", — порадила співачка. 

Підписниці співачки по-різному поставилися до її лайфхаку. Хтось за експерименти, а хтось за зважений вибір та аналіз. 

  • У мене теж так, особливо з придбанням речей. Іноді треба перечекати
  • Запахло весною... Нам дівчатам потрібні зміни і зовнішні, ми так відчуваємо себе живими
  • Не спробуєш, не взнаєш, чи твій то колір
  • Обираю, моніторю відгуки, ціни. Але все ретельно обране слугує мені на користь, бо спонтанність мене потім же і карає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько розкритикувала Нацвідбір на Євробачення-2024 та назвала свого фаворита. Також ми розповідали, як проходить лікування важкохворої акторки Катерини Тишкевич.

Анастасія Приходько
зачіски
лайфхаки
українські зірки

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