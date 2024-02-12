Приходько рассказала, что делать, когда хочется кардинальных перемен

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько приняла участие в новой фотосессии. Также артистка поделилась лайфхаком по поводу кардинальных стилистических перемен.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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По словам 36-летней артистки, в ее жизни иногда что-нибудь происходит, но контролировать это Приходько уже научилась. Это касается и кардинальных изменений внешнего вида. В пример Анастасия привела прическу, цвет волос и различные процедуры, среди которых и наращивание.

"У меня уже неделю как мысли на эту тему. Но в свое время я поняла, что это не решает вопрос, а только усугубляет в моем случае. Потому что потом я сижу и думаю, а нах**а я это сделала? Поэтому просто надо переждать", — посоветовала певица.

Подписчицы певицы по-разному отнеслись к ее лайфхаку. Кто за эксперименты, а кто за взвешенный выбор и анализ.

У меня тоже так, особенно с приобретением вещей. Иногда нужно переждать

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Выбираю, мониторю отзывы, цены. Но все тщательно выбранное служит мне на пользу, потому что спонтанность меня потом же и наказывает.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько подвергла критике Нацотбор на Евровидение-2024 и назвала своего фаворита. Также мы рассказывали, как проходит лечение тяжелобольной актрисы Екатерины Тишкевич.