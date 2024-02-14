Холоденко ответила на упреки Приходько

Психолог Наталья Холоденко. Фото: instagram.com/kholodenkon/

После того, как певица Анастасия Приходько раскритиковала психолога Наталью Холоденко, последняя решила ответить на упреки певицы, заявившей, что та ее "раздражает". Холоденко убеждена, что не сказала ничего обидного.

Об этом стало известно из Instagram Холоденко.

Читайте также:

Холоденко призналась, что ей нравится раздражать других

В видео психолог говорит, что в трудные времена, главное не падать духом, ведь тогда не избежать поражения. Приходько в своей социальной сети сказала, что ее раздражает Холоденко, которая раздает советы, живя за границей.

Психолог Наталья Холоденко. Фото: instagram.com/kholodenkon/

"Мне только что подписница переслала, как одна из сбитых летчиц, наших певиц в прошлом, человек петь умеет, но никто не слушает, возмущена тем, что "внутренне не сдавайтесь". Мне казалось, что более невинного, что я сказала, сказать нельзя, но человека я раздражаю", — прокомментировала упреки Анастасии Приходько Холоденко.

Психолог также призналась, что "ей нравится раздражать людей".

"Я хочу сказать, что мне нравится раздражать людей. Это прикольно! Раздражаешь, будто какая-то энергия по телу проходит у этих раздраженных. Я их возвращаю к жизни. Их зависть ко мне мотивирует их двигаться вперед", — прокомментировала психолог.

Напомним, Приходько призналась, как сдерживается, когда хочет кардинальных перемен.

Ранее Приходько назвала своего фаворита на Нацотборе Евровидения.