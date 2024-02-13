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Приходько зізналась, чому її дратує українська відома психологиня

13 лютого 2024 10:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Приходько зізналась, чому її дратує українська відома психологиня
Співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала відому психологиню Наталію Холоденко. Артистка вважає, що вона немає права пояснювати, як жити українцям, коли сама проживає закордоном.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Приходько висміяла Наталію Холоденко

Українська співачка Анастасія Приходько у соціальних мережах зізналась, що її дратує зіркова психологиня Наталія Холоденко.

Зірку обурив Tik Tok Холоденко, в якому вона радила українцям не занепадати духом і бути сильними.

"Будь ласка, не програвайте внутрішньо. Бо коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни. Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє. Ані екстрасенси, ані астрологи, а конкретно кожна людина, яка для себе прийняла рішення: я борюсь чи я прогнозую майбутнє", — говорила у відео Холоденко.

Анастасію Приходько роздратувало те, що Холоденко сидить закордоном, але при цьому розповідає, як українцям реагувати на війну. 

"Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня. Що вона меле і для кого? Для батальйону Монако?" — обурилася Приходько.

Сторіз Анастасії Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Сторіз Анастасії Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Раніше Наталія Холоденко заявила, що Росія виграє війну. 

Також Анастасія Приходько дала пораду підписникам, що робити, коли хочеться кардинальних змін.

війна
скандал
Анастасія Приходько
українці
Монако
Наталія Холоденко

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