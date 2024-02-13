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Приходько призналась, почему ее раздражает украинский известный психолог

13 февраля 2024 10:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Приходько призналась, почему ее раздражает украинский известный психолог
Певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Анастасия Приходько подвергла критике известного психолога Наталью Холоденко. Артистка считает, что она не вправе объяснять, как жить украинцам, когда сама проживает за границей.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Украинская певица Анастасия Приходько в социальных сетях призналась, что ее раздражает звездный психолог Наталья Холоденко.

Звезду возмутил Tik Tok Холоденко, в котором она советовала украинцам не падать духом и быть сильными.

"Пожалуйста, не проигрывайте внутренне. Потому что, когда мы проигрываем внутренне, у нас действительно не будет никакого шанса на изменения. Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее. Ни экстрасенсы, ни астрологи, а конкретно каждая человек, который для себя принял решение: я борюсь или прогнозирую будущее", — говорила в видео Холоденко.

Анастасию Приходько разозлило то, что Холоденко сидит за границей, но при этом рассказывает, как украинцам реагировать на войну.

"Если бы вы только знали, как меня раздражает вот эта психолог. Что она мелет и для кого? Для батальона Монако?" — возмутилась Приходько.

Сторез Анастасии Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official
Сториз Анастасии Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Ранее Наталья Холоденко заявила, что Россия выигрывает войну.

Также Анастасия Приходько дала совет подписчикам, что делать, когда хочется кардинальных перемен.

война
скандал
Анастасия Приходько
украинцы
Монако
Наталья Холоденко

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