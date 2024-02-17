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Зірка "Дюни" потрапила у скандал через косплей на мусульманський хіджаб

17 лютого 2024 19:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка "Дюни" потрапила у скандал через косплей на мусульманський хіджаб
Акторка Аня Тейлор-Джой на прем'єрі "Дюна 2". Фото: instagram.com/voguefrance/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторку Аню Тейлор-Джой звинуватили в неповазі до мусульманських традицій через її вбрання. Вона прийшла на прем'єру "Дюни 2" в сукні, яка була схожа на хіджаб.

Про це пише Daily Mail.

Аню Тейлор-Джой засудили мусульмани через сукню-хіджаб

На світову прем'єру фільму "Дюна 2", яка відбулась 15 лютого у Лондоні, неочікувано завітала популярна акторка. Виявилося, що Аня Тейлор-Джой, яка зіграла в серіалі "Хід королеви", також взяла участь у створенні фантастичного проєкту. Режисери до останнього моменту приховували, що вона також входить в акторський каст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Попри приємну новину для фанатів акторки, мусульмани не зрозуміли її вишуканий наряд. Аня Тейлор-Джой одягла білу сукню від Dior на основі весільного образу Hyménée весни 1961 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Її білосніжна вуаль та прикрите тіло нагадало людям хіджаб. Вони висловили своє здивування й обурення під її дописом.

"Чому ти намагаєшся бути мусульманкою? Коли араби одягають такий одяг, їх називають пригніченими, але коли західні жінки носять це — то це стає модою... В якому світі ми живемо..."

"Дівчинко, я люблю тебе, але я такий розчарований, що ти носиш? Косплей на хіджаб?"

"Люди не розуміють, що це не про релігію, а з фільму "Дюна". Смішно".

"Косплеїш хіджаб, але мовчиш про тисячі палестинських жінок? Зроби краще".

"DUNE базується на культурі та боротьбі близького сходу (захід вимагає ресурси зі сходу і вбиває людей за це, звучить знайомо?) Вбрання Ані, яке неймовірно сильно схоже на мусульманський релігійний одяг, і той факт, що вона мовчала про вбивства в Палестині. — це дивно і зневажливо".

Коментарі про вбрання Ані Тейлор-Джой
Коментарі про вбрання Ані Тейлор-Джой. Фото: instagram.com/anyataylorjoy/

Раніше ми писали, що зірки "Дюни" стали героями мемів через свої образи. Також одна зірка "Дюни 2" оконфузилася на презентації блокбастера.

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кіно
Голлівуд
Аня Тейлор-Джой
актори
Лондон
закордонні зірки
Палестина

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