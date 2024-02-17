Зірка "Дюни" потрапила у скандал через косплей на мусульманський хіджаб
Акторку Аню Тейлор-Джой звинуватили в неповазі до мусульманських традицій через її вбрання. Вона прийшла на прем'єру "Дюни 2" в сукні, яка була схожа на хіджаб.
Про це пише Daily Mail.
Аню Тейлор-Джой засудили мусульмани через сукню-хіджаб
На світову прем'єру фільму "Дюна 2", яка відбулась 15 лютого у Лондоні, неочікувано завітала популярна акторка. Виявилося, що Аня Тейлор-Джой, яка зіграла в серіалі "Хід королеви", також взяла участь у створенні фантастичного проєкту. Режисери до останнього моменту приховували, що вона також входить в акторський каст.
Попри приємну новину для фанатів акторки, мусульмани не зрозуміли її вишуканий наряд. Аня Тейлор-Джой одягла білу сукню від Dior на основі весільного образу Hyménée весни 1961 року.
Її білосніжна вуаль та прикрите тіло нагадало людям хіджаб. Вони висловили своє здивування й обурення під її дописом.
"Чому ти намагаєшся бути мусульманкою? Коли араби одягають такий одяг, їх називають пригніченими, але коли західні жінки носять це — то це стає модою... В якому світі ми живемо..."
"Дівчинко, я люблю тебе, але я такий розчарований, що ти носиш? Косплей на хіджаб?"
"Люди не розуміють, що це не про релігію, а з фільму "Дюна". Смішно".
"Косплеїш хіджаб, але мовчиш про тисячі палестинських жінок? Зроби краще".
"DUNE базується на культурі та боротьбі близького сходу (захід вимагає ресурси зі сходу і вбиває людей за це, звучить знайомо?) Вбрання Ані, яке неймовірно сильно схоже на мусульманський релігійний одяг, і той факт, що вона мовчала про вбивства в Палестині. — це дивно і зневажливо".
Раніше ми писали, що зірки "Дюни" стали героями мемів через свої образи. Також одна зірка "Дюни 2" оконфузилася на презентації блокбастера.
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