Звезда "Дюны" попала в скандал из-за косплея на мусульманский хиджаб

Актриса Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Дюна 2". Фото: instagram.com/voguefrance/

Актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в неуважении к мусульманским традициям из-за ее наряда. Она пришла в платье на премьеру "Дюны 2", которое было похожее на хиджаб.

Об этом пишет Daily Mail.

Аню Тейлор-Джой осудили мусульмане из-за платья

На мировую премьеру фильма "Дюна 2", которая состоялась 15 февраля в Лондоне, неожиданно пришла популярная актриса. Оказалось, что Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в сериале "Ход королевы", также приняла участие в создании фантастического проекта. Режиссеры до последнего момента скрывали, что она тоже входит в актерский каст.

Несмотря на приятную новость для фанатов актрисы, мусульмане не поняли ее роскошный наряд. Аня Тейлор-Джой надела белое платье от Dior на основе свадебного образа Hyménée весны 1961 года.

Ее белоснежная вуаль и прикрытое тело напомнило людям хиджаб. Они выразили свое удивление и возмущение под ее фотографиями.

"Почему ты пытаешься быть мусульманкой? Когда арабы одевают такую одежду, их называют подавленными, но когда западные женщины носят это — это становится модой... В каком мире мы живем..."

"Девочка, я люблю тебя, но я такой разочарованный, что ты носишь? Косплей на хиджаб?"

"Люди не понимают, что это не о религии, а из фильма "Дюна". Смешно".

"Косплеишь хиджаб, но молчишь о тысячах палестинских женщин? Сделай лучше".

"DUNE базируется на культуре и борьбе ближнего востока (запад требует ресурсы с востока и убивает людей за это, звучит знакомо?) Наряд Ани, который невероятно сильно похож на мусульманскую религиозную одежду, и тот факт, что она молчала об убийствах в Палестине — это странно и пренебрежительно".

Комментарии о наряде Ани Тейлор-Джой. Фото: instagram.com/anyataylorjoy/

Ранее мы писали, что звезды "Дюны" стали героями мемов из-за своих образов. Также одна звезда "Дюны 2" оконфузилась на презентации блокбастера.