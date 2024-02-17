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Зірки нової "Дюни" здійняли хвилю мемів у мережі

17 лютого 2024 15:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірки нової "Дюни" здійняли хвилю мемів у мережі
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Соціальні мережі вибухнули мемами, коли шанувальники висміювали футуристичні образи Зендеї та Ані Тейлор-Джой зі світової прем’єри "Дюни: Частина друга". Зірки епічного науково-фантастичного фільму представили кілька яскравих нарядів під час прогулянки червоною доріжкою на лондонській Лестер-сквер.

Про це пише Daily Mail.

Зендею та Аню Тейлор-Джой порівняли з героїнями культових серіалів

27-річна Зендая, яка грає Чані у франшизі, одягла на захід костюм робота від Thierry Mugler з його колекції Couture осінь/зима 1995 року. Вбрання мало прозорі вставки на животі та ногах, а також сріблясті рукавички та відповідні черевики до колін. У той же час 27-річна Аня з'явилась в елегантному білому костюмі від Dior на основі весільного образу Hyménée весни 1961 року.

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters
Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Зірка приміряла прозору вуаль, яка покривала всю її голову.

Образи актрис викликали бурхливу реакцію в соціальній мережі, фанати порівняли їх із лиходіями з франшизи "Доктор Хто", назвавши її на честь головного сценариста та шоуранера Кріса Чібналла. Одяг Зендеї порівнювали з Кібержінкою з "Торчвуда".

 

У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk

 

У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk
У мережі висміяли вбрання акторів "Дюни". Фото: dailymail.co.uk

"Чому Зендея одягнена, як дівчина Кібермена Ланто в Торчвуді?".

"Приємно бачити, що Торчвуд у 2024 році".

"Темою для прем’єри Dune: Part Two був "Доктор Хто Кор"?" — пишуть у мережі.

Дія нового сиквела "Дюни" розгортається відразу після закінчення першого фільму, коли Пол (Тімоті) і його мати об’єдналися з Чані (Зендея) та рештою вільних, що живуть у пустелі, щоб помститися злому Дому Харконненів, члени якого вбили більшість його родини та друзів.

Спочатку фільм був запланований на кінець жовтня 2023 року, а потім був перенесений на листопад, а тоді на березень цього року через страйки сценаристів і акторів. Продовження було створено спільно з Legendary Entertainment та Warner Bros. Film Group.

Нагадаємо, Зендея відмовилась від розкішнох сукні на презентації "Дюни".

Раніше зірка "Дюни 2" оконфузилась на презентації блокбастера.

меми
Аня Тейлор-Джой
закордонні зірки
Зендея

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