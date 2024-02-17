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Нарешті разом — Зендея та Том Голланд вперше з'явились на публіці на тлі чуток про розставання

17 лютого 2024 11:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нарешті разом — Зендея та Том Голланд вперше з'явились на публіці на тлі чуток про розставання
Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актори Зендея та Том Голланд разом залишили вечірку світової прем’єри Dune: Part Two у Лондоні. Пара довела, що вони все ще залишаються разом після того, як їх почали підозрювати у розставанні.

Про це пише Daily Mail.

Зендея спростувала чутки про розставання з зірковим хлопцем

Інформація про те, що пара більше не разом з'явилась після того, коли актриса відписалася від всіх у своєму Instagram, включаючи акаунти свого хлопця. Тому днями, коли пару побачили знову разом, стало зрозуміло, що у акторів все добре. 27-річна Зендея мала елегантний вигляд в облягаючій чорній сукні в підлогу, на тонких бретельках. Доповнила образ вінтажними ювелірними виробами Bvlgari від Joseph Saidian and Sons, які складалися з діамантових сережок у вигляді сніжинок і каблучки зі смарагдом вагою 10 карат. 27-річний Том також вибрав повністю чорний образ, одягнений у футболку та штани з жилетом.

 

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims

 

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims

 

Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актори Том Голланд та Зендея. Фото: Beretta-Sims

В останнє Зендея та Том були сфотографовані разом 25 жовтня, коли ходили за продуктами в Лос-Анджелесі. Під час відвідування Critics Choice Awards 2024 минулого місяця актор поділився кількома рідкісними коментарями про Зендею. Він розповів, що пара любить дивитися свій перший спільний фільм "Людина-павук: Повернення додому".

"Зендея і я час від часу дивимося "Людину-павука" і згадуємо про те, як мені було 19 років і ми знімали ці фільми. Мені подобаються ці фільми, і я люблю насолоджуватися цими моментами, тому я намагаюся не дивитися їх так часто, як хотілося б, тому що вони такі особливі. Це така розкіш, такий подарунок — мати можливість сісти й якось знову пережити свою молодість", — коментує Голланд.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе розповів про поцілунки з Зендеєю.

Раніше Зендея вразила незвичним вбранням на перезентації "Дюни".

Том Харді
закордонні зірки
Зендея
зіркова пара

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