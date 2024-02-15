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Ефектний вихід — Зендея зрадила своїм відвертим сукням на презентації "Дюни"

15 лютого 2024 09:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ефектний вихід — Зендея зрадила своїм відвертим сукням на презентації "Дюни"
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея привернула увагу до свого образу на фотосесії Dune: Part Two в Лондоні в середу, 14 лютого. Зірка відмовилась від своїх відвертих суконь, а обрала незвичний костюм фіолетового кольору.

Про це пише Daily Mail.

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27-річна актриса, яка грає Чані в науково-фантастичній епопеї, продемонструвала косу, позуючи на фотоколі з колегами Флоренс П’ю та Тімоті Шаламе, Остіном Батлером і Ребеккою Фергюсон. Зендея грає Чані, члена вільних, племені, що живе в пустелях Арракіса, яке навчилося виживати в його невблаганній спеці, а Тімоті грає месіанську постать Пола Атрідеса.

 

Актори Зендея та Тімоті Шаламе. Фото: Reuters
Актори Зендея та Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

 

Актори Зендея, Остін Батлер,Тімоті Шаламе та Флоренс П'ю. Фото: Reuters
Актори Зендея, Остін Батлер,Тімоті Шаламе та Флоренс П'ю. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Актори Зендея та Тімоті Шаламе. Фото: Reuters
Актори Зендея та Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

Події нового сиквела "Дюни" розгортаються відразу після закінчення першого фільму, коли Пол Атрідес і його мати (роль якої грає Ребекка Фергюсон) об’єдналися з Чані та рештою вільних, що мешкають у пустелі, щоб помститися злому Дому Харконненів, члени якого вбили більшість його родини та друзів.

Спочатку фільм був запланований на кінець жовтня 2023 року, а потім був перенесений на листопад і, нарешті, перенесений на березень цього року через подвійні страйки сценаристів і акторів.

Нагадаємо, Зендея вразила незвичним вбрання на червоній доріжці.

Раніше Дженніфер Лопес приголомшила прозорою сукнею на прем'єрі.

закордонні зірки
зірки
Зендея
Тімоті Шаламе

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