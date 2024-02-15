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Эффектный выход — Зендея изменила своим откровенным платьям на презентации "Дюны"

15 февраля 2024 09:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эффектный выход - Зендея изменила своим откровенным платьям на презентации "Дюны"
Актриса Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Зендея привлекла внимание своим образом на фотосессии Dune: Part Two в Лондоне в среду, 14 февраля. Звезда отказалась от своих откровенных платьев, а выбрала необычный костюм фиолетового цвета.

Об этом пишет Daily Mail.

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27-летняя актриса, играющая Чани в научно-фантастической эпопее, продемонстрировала косу, позируя на фотоколле с коллегами Флоренс Пью и Тимоти Шаламе, Остином Батлером и Ребеккой Фергюсон. Зендея играет Чани, члена свободных, племени, живущего в пустынях Арракиса, которая научилась выживать в его неумолимой жаре, а Тимоти играет мессианскую фигуру Пола Атридеса.

 

Актеры Зендея и Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
Актеры Зендея и Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

 

Актеры Зендея, Остин Батлер, Тимоти Шаламе и Флоренс Пью. Фото: Reuters
Актеры Зендея, Остин Батлер, Тимоти Шаламе и Флоренс Пью. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актеры Зендея и Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
Актеры Зендея и Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

События нового сиквела "Дюны" разворачиваются сразу после окончания первого фильма, когда Пол Атридес и его мать (роль которой играет Ребекка Фергюсон) объединились с Чани и остальными живущими в пустыне свободными, чтобы отомстить злому Дому Харконненов, члены которого убили большинство его семьи и друзей.

Сначала фильм был запланирован на конец октября 2023 года, а затем был перенесен на ноябрь и, наконец, перенесен на март этого года из-за двойных страйков сценаристов и актеров.

Напомним, Зендея поразила необычным нарядом на красной дорожке.

Ранее Дженнифер Лопес ошеломила прозрачным платьем на премьере.

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