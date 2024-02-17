Зірка "Дюни" не втримала бюст у занадто відвертій сукні

Акторка Флоренс П'ю. Фото: SplashNews

Акторка Флоренс П’ю потрапила у незручну ситуацію, коли залишала вечірку з нагоди прем'єри другої частини фільму "Дюна" в Лондоні. 28-річна актриса випадково оголила груди в своїй виготовленій на замовлення сукні Valentino.

Про це пише Daily Mail.

Флоренс П’ю стала жертвою конфузу

Акторка завітала на прем'єру картини у вбранні з паєтками, яке оголювало спину та мало глибоке декольте. Красуня йшла з вечірки, коли фотографи побачили більше, ніж вона планували показати. До речі, колега П’ю, акторка Аня Тейлор-Джой також вразила сміливим образом у своїй сукні від Christian Dior з глибоким декольте.

Акторка Флоренс П’ю. Фото: SplashNews

Акторка Флоренс П’ю. Фото: SplashNews

Акторка Анна Тейлор Джой. Фото: SplashNews

У "Дюні 2" Флоренс грає принцесу Ірулан, а Аня тримає свою роль у таємниці, як сказала на прем’єрі: "Вам потрібно буде подивитися фільм".

До актрис приєднався 28-річний Тімоті Шаламе, який грає головну роль у фільмі Пола Атрідеса, спадкоємця нині знищеного дому Атрідесів, якого покинули разом із матір’ю в пустельному світі Аракіса, а члени дому Харконненів, відповідальні за вбивство його сім’ї, захоплюють планету, яка має природні ресурси.

Зендея у першому фільмі грає Чані, члена племені вільних, яка живе в пустелі, яка навчить Пола, як виживати в непростому середовищі, щоб він міг привести її народ до повстання проти галактичних сил, що колонізують їхню планету. "Дюна 2" спочатку мала вийти 20 жовтня 2023 року, потім була перенесена на 17 листопада, а потім на 15 березня 2024 року через страйк акторів SAG-AFTRA. Після численних затримок фільм має вийти в кінотеатрах 1 березня 2024 року.

Фільм "Дюна" заснований на однойменному романі Френка Герберта, який вперше був опублікований у 1965 році.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе розповів, як йому давалися сцени поцілунків із Зендеєю.

Раніше Зендея вразила оригінальним костюмом на презентації "Дюни 2".