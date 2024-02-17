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Звезда "Дюны" не удержала бюст в слишком откровенном платье

17 февраля 2024 10:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Дюны" не удержала бюст в слишком откровенном платье
Актриса Флоренс Пью. Фото: SplashNews
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Флоренс Пью попала в неловкую ситуацию, когда покидала вечеринку по случаю премьеры второй части фильма "Дюна" в Лондоне. 28-летняя актриса случайно обнажила грудь в своем изготовленном на заказ платье Valentino.

Об этом пишет Daily Mail.

Флоренс Пью стала жертвой конфуза

Актриса посетила премьеру картины в наряде с пайетками, который обнажал спину и имел глубокое декольте. Красавица шла с вечеринки, когда фотографы увидели больше, чем звезда планировала показать. Кстати, коллега Пью, актриса Аня Тейлор-Джой также поразила смелым образом в своем платье от Christian Dior с глубоким декольте.

 

Актриса Флоренс Пью. Фото: SplashNews
Актриса Флоренс Пью. Фото: SplashNews

 

Актриса Флоренс Пью. Фото: SplashNews
Актриса Флоренс Пью. Фото: SplashNews

 

Актриса Анна Тейлор Джой. Фото: SplashNews
Актриса Анна Тейлор Джой. Фото: SplashNews

В "Дюне 2" Флоренс играет принцессу Ирулан, а Аня держит свою роль в тайне, как сказала на премьере: "Вам предстоит посмотреть фильм".

К актрисам присоединился 28-летний Тимоти Шаламе, играющий главную роль в фильме Пола Атридеса, наследника уничтоженного дома Атридесов, которого покинули вместе с матерью в пустынном мире Аракиса, а члены дома Харконненов, ответственные за убийство его семьи, захватывают планеты, имеющие природные ресурсы.

Зендея в первом фильме играет Чани, члена племени свободных, живущую в пустыне, которая научит Пола, как выживать в непростой среде, чтобы он мог привести ее народ к восстанию против галактических сил, колонизирующих их планету. "Дюна 2" сначала должна была выйти 20 октября 2023 года, затем была перенесена на 17 ноября, а затем на 15 марта 2024 из-за забастовки актеров SAG-AFTRA. После многочисленных задержек фильм должен выйти в кинотеатрах 1 марта 2024 года.

Фильм "Дюна" основан на одноименном романе Фрэнка Герберта, впервые опубликованном в 1965 году.

Напомним, Тимоти Шаламе рассказал, как ему давались сцены поцелуев с Зендеей.

Ранее Зендея поразила оригинальный костюм на презентации "Дюны 2".

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