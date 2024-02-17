Наконец, Зендея и Том Голланд впервые появились на публике на фоне слухов о расставании.

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

Актеры Зендая и Том Холланд вместе покинули вечеринку мировой премьеры Dune: Part Two в Лондоне. Пара доказала, что они все еще остаются вместе после того, как их начали подозревать в расставании.

Об этом пишет Daily Mail.

Зендея опровергла слухи о расставании со звездным бойфрендом

Информация о том, что пара больше не вместе появилась после того, как актриса отписалась от всех в своем Instagram, включая аккаунты своего парня. Поэтому на днях, когда пару увидели снова вместе, стало ясно, что у актеров все хорошо. 27-летняя Зендея выглядела элегантно в облегающем черном платье в пол, на тонких бретельках. Дополнила образ винтажными ювелирными изделиями Bvlgari от Joseph Saidian and Sons, которые состояли из бриллиантовых серьг в виде снежинок и кольца с изумрудом весом в 10 карат. 27-летний Том также выбрал полностью черный образ, одетый в футболку и брюки с жилетом.

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

В последнее Зендея и Том были сфотографированы вместе 25 октября, когда ходили за продуктами в Лос-Анджелесе. Во время посещения Critics Choice Awards 2024 в прошлом месяце актер поделился несколькими редкими комментариями о Зендее. Он рассказал, что пара любит смотреть свой первый общий фильм "Человек-паук: Возвращение домой".

"Зендея и я время от времени смотрим "Человек-паука" и вспоминаем о том, как мне было 19 лет и мы снимали эти фильмы. Мне нравятся эти фильмы, и я люблю наслаждаться этими моментами, поэтому я стараюсь не смотреть их так часто, как хотелось бы, потому что они так особенны. Это такая роскошь, такой подарок — иметь возможность сесть и как-то снова пережить свою молодость", — комментирует Холланд.

Напомним, Тимоти Шаламе рассказал о поцелуях с Зендеей.

Ранее Зендея поразила необычным нарядом на перезентации "Дюны".