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Наконец-то вместе — Зендея и Том Холланд впервые появились на публике на фоне слухов о расставании

17 февраля 2024 11:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наконец, Зендея и Том Голланд впервые появились на публике на фоне слухов о расставании.
Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актеры Зендая и Том Холланд вместе покинули вечеринку мировой премьеры Dune: Part Two в Лондоне. Пара доказала, что они все еще остаются вместе после того, как их начали подозревать в расставании.

Об этом пишет Daily Mail.

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Информация о том, что пара больше не вместе появилась после того, как актриса отписалась от всех в своем Instagram, включая аккаунты своего парня. Поэтому на днях, когда пару увидели снова вместе, стало ясно, что у актеров все хорошо. 27-летняя Зендея выглядела элегантно в облегающем черном платье в пол, на тонких бретельках. Дополнила образ винтажными ювелирными изделиями Bvlgari от Joseph Saidian and Sons, которые состояли из бриллиантовых серьг в виде снежинок и кольца с изумрудом весом в 10 карат. 27-летний Том также выбрал полностью черный образ, одетый в футболку и брюки с жилетом.

 

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

 

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

 

Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims
Актеры Том Холланд и Зендея. Фото: Beretta-Sims

В последнее Зендея и Том были сфотографированы вместе 25 октября, когда ходили за продуктами в Лос-Анджелесе. Во время посещения Critics Choice Awards 2024 в прошлом месяце актер поделился несколькими редкими комментариями о Зендее. Он рассказал, что пара любит смотреть свой первый общий фильм "Человек-паук: Возвращение домой".

"Зендея и я время от времени смотрим "Человек-паука" и вспоминаем о том, как мне было 19 лет и мы снимали эти фильмы. Мне нравятся эти фильмы, и я люблю наслаждаться этими моментами, поэтому я стараюсь не смотреть их так часто, как хотелось бы, потому что они так особенны. Это такая роскошь, такой подарок — иметь возможность сесть и как-то снова пережить свою молодость", — комментирует Холланд.

Напомним, Тимоти Шаламе рассказал о поцелуях с Зендеей.

Ранее Зендея поразила необычным нарядом на перезентации "Дюны".

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