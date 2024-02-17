Зірки нової "Дюни" здійняли хвилю мемів у мережі

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Социальные сети разразились мемами, когда поклонники высмеивали футуристические образы Зендеи и Ани Тейлор-Джой из мировой премьеры "Дюны: Часть вторая". Звезды эпического научно-фантастического фильма представили несколько ярких нарядов во время прогулки по красной дорожке на лондонской Лестер-сквер.

Об этом пишет Daily Mail.

Зендею и Аню Тейлор-Джой сравнили с героинями культовых сериалов

27-летняя Зендея, играющая Чани во франшизе, надела на мероприятии костюм робота от Thierry Mugler из его коллекции Couture осень/зима 1995 года. Наряд имел прозрачные вставки на животе и ногах, а также серебристые перчатки и соответствующие ботинки до колен. В то же время, 27-летняя Аня появилась в элегантном белом костюме от Dior на основе свадебного образа Hyménée весны 1961 года.

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Звезда примеряла прозрачную вуаль, покрывавшую всю ее голову.

Образы актрис вызвали бурную реакцию в социальной сети, фанаты сравнили их со злодеями из франшизы "Доктор Кто", назвав ее в честь главного сценариста и шоуранера Криса Чибналла. Одежду Зендеи сравнивали с Кибер-женщиной из "Торчвуда".

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

В сети высмеяли наряды актеров "Дюны". Фото: dailymail.co.uk

"Почему Зендея одета, как девушка Кибермена Ланто в Торчвуде?".

"Приятно видеть, что Торчвуд в 2024 году".

"Темой для премьеры Dune: Part Two был "Доктор Кто Кор"?", — пишут в сети.

Действие нового сиквела "Дюны" разворачивается сразу после окончания первого фильма, когда Пол (Тимоти) и его мать объединились с Чани (Зендея) и остальными живущими в пустыне свободными, чтобы отомстить злому Дому Харконненов, члены которого убили большинство его семьи и друзей.

Сначала фильм был запланирован на конец октября 2023 года, а затем перенесен на ноябрь и, наконец, перенесен на март этого года из-за страйков сценаристов и актеров. Продолжение было создано совместно с Legendary Entertainment и Warner Bros. Film Group.

Напомним, Зендея отказалась от роскошных платье на презентации "Дюны".

Ранее звезда "Дюны 2" оконфузилась на презентации блокбастера.