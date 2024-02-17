Авто с сыном Холоденко попало в ДТП в Монако — психолог оказалась в полиции

Психолог Наталья Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon

Психолог Наталья Холоденко уже долгое время живет за границей. В Монако она попала в полицейское отделение из-за ДТП с участием ее сына.

Об этом психолог рассказала в своем Instagram.

Наталья Холоденко оказалась в полицейском отделении

Психолог рассказала, что во время ДТП она не была в автомобиле. В то время Холоденко общалась с украинским предпринимателем, с которым только познакомилась, и обсуждала инвестиции. Наталье позвонил водитель, который сообщил, что в ее авто въехал мотоциклист.

"Я никогда в жизни, не по полиции, не по машинам. Я не разбираюсь. Говорю ему (новому знакомому. — Ред.), поезжай со мной — будешь выручать", — рассказала Холоденко.

Предприниматель уехал с Холоденко в отделение полиции. Выяснилось, что сын и водитель в ДТП не пострадали, но одна из фар была разбита. О состоянии мотоциклиста Наталья не сообщила.

Скриншоты: Instagram/kholodenkon

Холоденко поделилась впечатлениями от местного отделения полиции. По словам психолога, в Монако они в прекрасном состоянии. А от местных полицейских Наталья не могла отвести взгляд.

"Я впервые в жизни была с документами. Потому что всегда боюсь потерять, не беру с собой. А в отделении полиции документы понадобились. Боже, какие там хорошие парни. Я вам не могу этого передать. Жаль, что мы с ними мало пообщались... Если вы нарушаете что-то или у вас случился инцидент, то в полиции вам будет приятно: ничем не воняет и тому подобное", — подытожила Холоденко.

Напомним, ранее мы писали, что Холоденко ответила на упреки от певицы Анастасии Приходько. Также мы рассказывали, что звезда "Дюны" попала в скандал из-за косплея на мусульманский хиджаб.