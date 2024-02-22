Холоденко иронически ответила хейтерам о лишнем весе

Психолог Наталья Холоденко. Фото: Instagram/kholodenkon

С начала полномасштабной войны психолог Наталья Холоденко переехала с несовершеннолетним сыном в Европу. Впрочем, хейтеры продолжают писать ей о ее якобы лишнем весе. Холоденко не стала устраивать скандалы, но записала ироническое видео.

Оно появилось в Instagram психолога.

Наталья Холоденко ответила хейтерам

Психолог рассказала: читает в комментариях, что она с "жирным животом" ходит в шортах по квартире. Дескать, куда смотрит полиция морали. Холоденко с юмором отметила, что у нее есть лицензия на ношение шорт.

«Во-вторых, живот может мешать либо моему здоровью, либо моему сексуальному партнеру. За здоровье отвечает мой врач, иногда я. А сексуальному партнеру я большой грудью закрываю глаза. Поэтому все в природе продумано. Не переживайте, люди. Все под контролем", — иронически заявила Холоденко.

Лишь за два часа видео набрало более 26 тысяч лайков. Что в несколько раз больше, чем обычный контент психолога.

Напомним, ранее мы писали, что автомобиль с сыном Холоденко попал в ДТП в Монако. Также мы рассказывали, что Наталья Холоденко ответила на упреки от певицы Анастасии Приходько.