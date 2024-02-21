Український дизайнер FROLOV присвятив нову колекцію Криму

Колекція бренду FROLOV осінь-зима 2024/25. Фото: instagram.com/frolovheart/

Український дизайнер Іван Фролов представив нову колекцію в рамках Тижня моди в Лондоні. Його нові моделі присвячені спогадам про теплий і чуттєвий Крим.

Про це пише Vogue.

FROLOV присвятив нову колекцію анексованому півострову Крим

Український дизайнер Іван Фролов у Лондоні презентував свою нову колекцію. Це був його третій показ в рамках британського Тижня моди. Бренд FROLOV представив моделі, присвячені спогодам про український Крим.

"До анексії 2014 року я відвідував півострів щоліта. Неможливість побувати у цих місцях знову відродила в моїй пам’яті десятки образів, які хвилювали мене та вплинули на моє розуміння жіночності, сексуальності та свободи самовираження в кінці 90-х та 2000-х роках. Свобода та провокація є визначальними рисами бренду FROLOV. Їх осмислення і втілення також відбулись, завдячуючи Криму. Ще змалечку мені запам’ятались задушливо приємні запахи солоної води, голочок хвої та пилу. Це був аромат містики та романтики. Він переслідував мене в процесі формування моєї сексуальності, бентежив в особливі моменти першого юнацького кохання, що захопило мене саме в Криму. Усі ці спогади я переклав на мову вбрання", — пояснив свою ідею Іван Фролов.

У колекції зелений колір втілює спогад митця про голочки хвої, бургунді — про шкіряні дивани потягів, а градієнти — про нерівномірну засмагу на оголених тілах.

В моделях також простежується пляжна мода тих часів, яку Фролов дослідив завдяки своїм фото та архіву Мартіна Парра.

"Червоне мереживо, елементи з пір’я на сукнях та аксесуарах, шкіряні сорочки, прозоре вбрання — усе це є частиною моїх спогадів про перші дискотеки в Криму та про жінок у строкатих та все ж шикарних образах. Мені також пригадуються жінки, що продавали кукурудзу та морозиво на пляжі, яким вдавалось компонувати усі можливі варіації тваринних принтів у своєму вбранні. Цей спогад надихнув на створення леопардової сукні-трансформера, що складається з корсету, бра та пишної спідниці", — додає Іван Фролов.

У колекції дизайнера також є східні мотиви, які асоціюють з серіалом "Роксолана". Про це Фролов натякнув ще перед презентацією колекції. Також на створення спідньої білизни вплинули його спогади про палац кримсько-татарського хана в Бахчисараї.

"Образ Роксолани у цій стрічці, а особливо момент, коли з неї зривають одяг під час продажу на ринку рабів, стали прототипом вбрання, що складається з чорної прозорої сукні та мереживної білизни", — розповів Фролов.

Раніше Джей Ло вдягла шикарний топ від FROLOV, а також знялась у кліпі в сукні від цього ж бренду.

Нагадаємо, що Хлої Кардаш'ян також любить звабливі сукні від Івана Фролова.