Украинский дизайнер FROLOV посвятил новую коллекцию Крыму

Коллекция бренда FROLOV осень-зима 2024/25. Фото: instagram.com/frolovheart/

Украинский дизайнер Иван Фролов представил коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. Его новые модели посвящены воспоминаниям о теплом и чувствительном Крыме.

Об этом пишет Vogue.

FROLOV посвятил новую коллекцию аннексированному полуострову Крыму

Украинский дизайнер Иван Фролов в Лондоне представил свою новую коллекцию. Это был его третий показ в рамках британской Недели моды. Бренд FROLOV представил модели, посвященные воспоминаниям об украинском Крыме.

"До аннексии 2014 года я посещал полуостров каждое лето. Невозможность побывать в этих местах снова возродила в моей памяти десятки волновавших меня образов, которые повлияли на мое понимание женственности, сексуальности и свободы самовыражения в конце 90-х и 2000-х годах. Свобода и провокация являются отличительными чертами бренда FROLOV. Их осмысление и воплощение также состоялись благодаря Крыму, еще с детства мне запомнились удушливо приятные запахи соленой воды, иголок хвои и пыли.Это был аромат мистики и романтики. сексуальности, смущал в особые моменты первой юношеской любви, захватившей меня именно в Крыму. Все эти воспоминания я перевел на язык наряда", — объяснил свою идею Иван Фролов.

В коллекции зеленый цвет олицетворяет воспоминания дизайнера об иголочках хвои, бургунди — о кожаных диванах поездов, а градиенты — о неравномерном загаре на обнаженных телах.

В моделях также прослеживается пляжная мода того времени, которую Фролов исследовал благодаря своим старым фото и архиву Мартина Парра.

"Красное кружево, элементы из перьев на платьях и аксессуарах, кожаные рубашки, прозрачный наряд — все это часть моих воспоминаний о первых дискотеках в Крыму и о женщинах в пестрых и все же шикарных образах. Мне также вспоминаются женщины, продававшие кукурузу и мороженое на пляже, которым удавалось компоновать все возможные вариации животных принтов в своих нарядах. Это воспоминание вдохновил на создание леопардового платьч-трансформера, который состоит с корсета, бра и пышной юбки", — рассказал Фролов.

В коллекции дизайнера также есть восточные мотивы, ассоциирующиеся с сериалом "Роксолана". Об этом Фролов намекнул еще перед презентацией коллекции. Также на создание нижнего белья повлияли его воспоминания о дворце крымско-татарского хана в Бахчисарае.

"Образ Роксоланы в этой картине, а особенно момент, когда с нее срывают одежду во время продажи на рынке рабов, стали прототипом наряда, состоящего из черного прозрачного платья и кружевного белья", — рассказал Фролов.

Ранее Джей Ло надела шикарный топ от FROLOV, а также снялась в клипе в платье от этого же бренда.

Напомним, что Хлои Кардашьян также любит соблазнительные платья от Ивана Фролова.