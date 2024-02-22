Померла зірка фільмів "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці"

Людмила Алфімова. Фото: Вінниця.info

У віці 88 років на Вінниччині пішла з життя відома актриса радянського кіно Людмила Алфімова, яка прославилась своєю участю в понад 40 фільмах. Життєвий шлях акторки завершився 22 лютого у селі Печора Тульчинської громади, де вона провела останні роки свого життя.

Про це повідомляє Вінниця.info.

Мріяла бути пілотом, а стала зіркою кіно

Людмила Алфімова народилась у Харкові, але згодом переїхала на Вінниччину, де і прожила більшу частину свого життя.

Людмила Алфімова у молодості. Фото: vinbazar.com

З дитинства мріяла стати льотчицею. Після десятирічки закінчила аероклуб, літала на винищувачі, навіть опанувала вищий пілотаж. Та в навчанні далі відмовили, адже тоді дівчат у такі професії не брали. Вступила у театральний, бо хоч у театрі чи кіно можна було стати льотчицею.

Людмила Алфімова у молодості. Фото: vinbazar.com

Особисте життя Людмили теж було непростим. У 1973 на зйомках фільму "Прощавайте, фараони" познайомилася з 50-річним головою колгоспу Іваном Кальницьким. Кохання спалахнуло практично миттєво. Але разом вони змогли бути лише через 20 років, адже він не міг залишити дружину Поліну Леонтіївну, яка врятувала його життя (сховала молодого партизана з револьвером у руці від німців за заслінкою печі; потім вилікувала пилком, прополісом від туберкульозу). Тільки після смерті Поліни закохані змогли бути разом.

Людмила Алфімова з чоловіком Іваном Кальницьким. Фото: vinbazar.com

Іван подарував Людмилі будинок управляючого маєтком графів Потоцьких, де вона й прожила решту своїх днів.

Людмила Алфімова отримала орден княгині Ольги III ступеня. Фото: vinbazar.com

Алфімова стала широко відомою завдяки таким культовим фільмам, як "Весілля у Малинівці", у якому зіграла Софію, мати Яринчина; "За двома зайцями", у якому грала черницю Миронію та ще у десятках інших відомих картинах.

Визнанням її внеску в культурне життя України стало отримання ордену княгині Ольги III ступеня у 2020 році від Президента України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер відомий комік, актор британського серіалу "Офіс". Також ми повідомляли про смерть ведучого програми "Казки діда Панаса".