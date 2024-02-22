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Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

22 февраля 2024 18:08
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"
Людмила Алфимова. Фото: Винница.info
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

В возрасте 88 лет в Винницкой области ушла из жизни известная актриса советского кино Людмила Алфимова, прославившаяся своим участием в более чем 40 фильмах. Жизненный путь актрисы завершился 22 февраля в селе Печора Тульчинского района, где она провела последние годы своей жизни.

Об этом сообщает Винница.info.

Мечтала быть пилотом, а стала звездой кино

Людмила Алфимова родилась в Харькове, но впоследствии переехала в Винницкую область, где и прожила большую часть своей жизни.

 

Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке" - фото 1
Людмила Алфимова в молодости. Фото: vinbazar.com

С детства мечтала стать летчицей. После десятилетки окончила аэроклуб, летала на истребителе, даже овладела высшим пилотажем. Но в учебе дальше отказали, ведь тогда девушек в такие профессии не брали. Поступила в театральный, потому что хотя бы в театре или кино можно было стать летчицей.

 

Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке" - фото 2
Людмила Алфимова в молодости. Фото: vinbazar.com

Личная жизнь Людмилы тоже была непростой. В 1973 году на съемках фильма "Прощайте, фараоны" познакомилась с 50-летним председателем колхоза Иваном Кальницким. Любовь вспыхнула практически мгновенно. Но вместе они смогли быть только через 20 лет, ведь он не мог оставить жену Полину Леонтьевну, спасшую его жизнь (она спрятала молодого партизана с револьвером в руке от немцев за заслонкой печи; затем вылечила пыльцой, прополисом от туберкулеза). Только после смерти Полины влюбленные смогли быть вместе.

 

Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке" - фото 3
Людмила Алфимова с мужем Иваном Кальницким. Фото: vinbazar.com

Иван подарил Людмиле дом управляющего поместьем графов Потоцких, где она и прожила всю свою жизнь.

 

Умерла звезда фильмов "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке" - фото 4
Людмила Алфимова получила орден княгини Ольги III степени. Фото: vinbazar.com

Алфимова стала широко известна благодаря таким культовым фильмам, как "Свадьба в Малиновке", в которой сыграла Софию, мать Яринчина; "За двумя зайцами", в котором играла монахиню Миронию и еще в десятках других известных картинах.

 

Признанием ее вклада в культурную жизнь Украины стало получение ордена княгини Ольги III степени в 2020 году от Президента Украины.

Напомним, ранее мы писали, что скончался известный комик, актер британского сериала "Офис". Также мы сообщали о смерти ведущего программы "Сказки деда Панаса".

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