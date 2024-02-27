Могилевская призвала спасти тяжелобольного известного украинского дизайнера

Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица Наталья Могилевская показала архивные кадры с режиссером Алексеем Залевским, сделанными во время съемок шоу "Шанс". Артистка таким образом призвала помочь дизайнеру, страдающему тяжелым недугом.

Соответствующий пост появился в социальных сетях Могилевской.

Алексею Залевскому нужна операция

Известный режиссер и дизайнер Алексей Залевский страдает некрозом костей. Режиссеру срочно необходима операция, без которой он не сможет ходить. Стоимость процедуры: 14 тысяч евро. У режиссера нет денег, он не рассказывал о болезни публично, ведь считает, что сейчас есть люди, которым больше нужна помощь. Уже удалось собрать полмиллиона гривен. Как признался режиссер, он даже не ожидал такой помощи. Но на операцию еще нужно около 100 тысяч гривен.

Певица Наталья Могилевская опубликовала архивные видео со съемки популярного шоу 2000-х годов "Шанс", где они вместе снимались. Исполнительница также призвала поддержать Залевского и принять участие в сборе средств на операцию.

"Звезда программы "Шанс", талантливый дизайнер и стилист Алексей Залевский нуждается в нашей помощи. Как недавно выяснилось, у Леши обнаружили некроз костей, и теперь ему нужна срочная операция. Сам он не хочет просить помощи, комментируя это тем, что сейчас и так много сборов, и есть люди, которым нужна помощь", — прокомментировала артистка.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую.

Ранее Могилевская представила новую песню в статусе мамы.