Моя душа — Джамала ніжно привітала маму з ювілеєм
Співачка Джамала привітала найріднішу людину з днем народження. Переможниця Євробачення не уточнювала, скільки виповнилося її мамі, але зазначила, що жінка святкує ювілей.
Відповідний допис з'явився у інстаграмі Джамали.
Джамала показала невідоме фото з домашнього альбому
Співачка поділилася кількома світлинами у компанії мами. На одному з фото вона зображена у білому комбінезоні, а на іншому — зірка посміхається з мамою у Макдональдсі.
"Моя най-най-найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей. Для мене тобі завжди 25!!! Ти навчила мене найважливішим і наймудрішим речам. Ти завжди віриш у мене та підтримуєш у найважливіші моменти. Поряд з тобою мені легко та спокійно. Дякую тобі за життя, за поради, за віру та силу, яку ти мені даруєш, навіть на відстані. Обіймаю та сильно-сильно люблю, моя душа!'' — коментує знімки співачка.
Фоловери теж почали вітати маму артистки, бажаючи довгих років, та дякуючи за талановиту доньку.
Нагадаємо, Клаудія Шиффер привітала дорослого сина з днем народження.
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