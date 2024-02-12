Моя душа — Джамала ніжно привітала маму з ювілеєм

Співачка Джамала з мамою. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала привітала найріднішу людину з днем народження. Переможниця Євробачення не уточнювала, скільки виповнилося її мамі, але зазначила, що жінка святкує ювілей.

Відповідний допис з'явився у інстаграмі Джамали.

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Співачка поділилася кількома світлинами у компанії мами. На одному з фото вона зображена у білому комбінезоні, а на іншому — зірка посміхається з мамою у Макдональдсі.

Співачка Джамала з мамою. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Моя най-най-найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей. Для мене тобі завжди 25!!! Ти навчила мене найважливішим і наймудрішим речам. Ти завжди віриш у мене та підтримуєш у найважливіші моменти. Поряд з тобою мені легко та спокійно. Дякую тобі за життя, за поради, за віру та силу, яку ти мені даруєш, навіть на відстані. Обіймаю та сильно-сильно люблю, моя душа!'' — коментує знімки співачка.

Фоловери теж почали вітати маму артистки, бажаючи довгих років, та дякуючи за талановиту доньку.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер привітала дорослого сина з днем народження.

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