Моя душа — Джамала нежно поздравила маму с юбилеем

Певица Джамала с мамой. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала поздравила самого родного человека с днем рождения. Победительница Евровидения не уточняла, сколько исполнилось ее маме, но отметила, что женщина отмечает юбилей.

Соответствующий пост появился в инстаграмме Джамалы.

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Певица поделилась несколькими фотографиями в компании мамы. На одном из фото она изображена в белом комбинезоне, а на другом звезда улыбается с мамой в Макдональдсе.

Певица Джамала с мамой. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Моя самая-самая-лучшая в мире мамочка. Сегодня у тебя юбилей. Для меня тебе всегда 25!!! Ты научила меня самым важным и мудрым вещам. Ты всегда веришь в меня и поддерживаешь в самые важные моменты. Наряду с тобой мне легко и спокойно. Благодарю тебя за жизнь, за советы, за веру и силу, которую ты мне даришь, даже на расстоянии. Обнимаю и сильно-сильно люблю, моя душа!" — комментирует снимки певица.

Фолловеры тоже начали поздравлять маму артистки, желая долгих лет, и благодаря за талантливую дочку.

Напомним, Клаудия Шиффер поздравила взрослого сына с днем рождения.

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