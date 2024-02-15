Мрія Каменських здійснилася — співачка показала чим займається у Колумбії

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських разом зі своїм чоловіком репером Потапом вирушила підкорювати Латинську Америку, а саме — Колумбію. Виявилося, таким чином збулася її давня мрія.

Як проводить там час показала в Instagram.

Каменських продовжує будувати кар'єру за кордоном

Настя Каменських зараз знаходитьсч у Колумбії, де працює над новими іспаномовними піснями.

Виявилося, що працювати і стати зіркою у Латинській Америці — мрія співачки.

"Чи могла колись я уявити, що у бажанні розширювати кордони своєї творчості дістанусь аж Колумбії? Точно ні, але зараз я впевнена, що немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти та багато працювати. Лише декілька років тому я випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні працюю з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканські виконавці", — розповіла Настя.

Виконавиця показала, як проходить її день — звичайна ранкова рутина, проте з екзотичним сніданком, пробіжкою гірськими ландшафтами Колумбії і роботою на студії.

Каменських переважно мешкає в Україні і завжди зазначає, що вона українка у закордонних інтерв'ю і на концертах.

"Так цікаво обмінюватись досвідом та вкладати щось своє у кожну роботу! Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів я намагаюсь додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння та важливі для нас меседжі. Звичайно, попереду ще багато роботи. Щодня я продовжую вчити іспанську, працюю над вимовою та вокалом. Але знаючи, чого я хочу, я ніколи не припиню свій шлях до мети", — поділилася співачка.

Проте прихильники все одно вбачають у діях Насті зраду. Адже її мрія — реалізуватися у іншій країні.

"Україна вам уже не потрібні? Ну то і співайте в своїй Колумбії, а про нас забудьте".

"Противно дивитися".

"Вона співачка-актриса, чому люди не можуть зрозуміти, що патріотизм це може бути частина піару. Якщо переможемо, тоді може і захоче повернутися і співати "Я Україна!", — писали хейтери у коментарях.

Але багато хто і підтримав Настю Каменських, написавши, що вона молодець адже йде до своєї мети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Потап і Настя Каменських полетіли в Колумбію. Також ми повідомляли, що, за словами блогера, Каменських має нового хлопця у Іспанії.